Florida llama a Biden para declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva

Los Ángeles, 19 de julio (La Opinión).- Desde mayo de 2020 hasta abril de 2021 murieron en Estados Unidos 100 mil 306 personas por sobredosis y en un 64 por ciento de los casos hubo de por medio opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo, que tiene origen en China y llega a Estados Unidos procedente de México, según los CDC.

Ante dicho panorama, la Fiscal General de Florida, Ashley Moody, pidió al Presidente Joe Biden que clasifique el fentanilo, un opioide sintético letal responsable de decenas de miles de muertes en el país, como “arma de destrucción masiva” (WMD).

En 2021, el 77 por ciento de todas las muertes por sobredosis de adolescentes estuvo relacionado con el consumo de fentanilo.

Fentanyl is a Weapon of Mass Destruction and @JoeBiden needs to make that clear. He must also reverse course and start enforcing public safety immigration laws to stop the massive influx of this drug across our SW border. https://t.co/NDV44wXjW7

Solo dos miligramos de fentanilo pueden resultar una dosis fatal. “Es el asesino número uno de adultos de 18 a 45 años, con un aumento del 168 por ciento de muertes entre adolescentes en 2020”, es decir, 680 muertes en todo el país.

Moody envió una carta a Biden en la que le exhorta a que tome “medidas inmediatas para detener la crisis del fentanilo que mata a cientos de estadounidenses todos los días”.

La carta demanda a Biden que clasifique el fentanilo como WMD, lo que comporta la implicación de más partes del Gobierno federal para “coordinar una respuesta uniforme al fentanilo ilícito, incluido el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Defensa.

ALARMA EN FLORIDA

Alerta la Fiscalía General de Florida de que el martes pasado, en la ciudad de Tampa, agentes de la policía se personaron en una tienda de conveniencia donde “siete personas fueron encontradas inconscientes después de consumir drogas mezcladas con fentanilo y un tranquilizante veterinario”.

Además, durante el fin de semana del 4 de julio al menos 19 personas sufrieron una sobredosis de fentanilo en el condado de Gadsden, en el noroeste del estado.

Because of the open border, drug cartels have brought in so much fentanyl from Mexico that this substance is cheap and readily available within the United States.



We need @JoeBiden to take decisive steps against this drug—now the #1 killer of adults 18-45. pic.twitter.com/jg5pRKT59Z

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) July 18, 2022