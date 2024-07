Trump amagará con aranceles. Ya lo hizo y lo está anunciando. Claudia deberá lidiarlo

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, ha mostrado partes de su plan de política exterior que implementará si gana un segundo mandato de cuatro años. Una propuesta con la que insiste es la de enviar al Ejército estadounidense a México para “combatir” a los cárteles del crimen organizado. Pero hay otra en materia económica, la de imponer aranceles expansivos a países “amigos y enemigos” por igual.

Lo hizo en mayo de 2019, durante su primer mandato, cuando amenazó con un arancel del 5 por ciento en todos los productos importados de México como castigo por la migración irregular. En esa ocasión dijo que dicho gravamen iría aumentando gradualmente —hasta el 25 por ciento— hasta que viera “control” de las personas que ingresaban a Estados Unidos. Días después suspendió esta medida pero quedó registro de las advertencias a México.

En esta ocasión, el amago es por la entrada de inversión china en el sector automotriz en México, bajo la lógica del nearshoring; Donald Trump ha declarado que si regresa a la Casa Blanca, impondrá aranceles del 10 por ciento a todos los productos que vengan de otros países, incluido México, y a los automóviles fabricados en el país vecino por empresas chinas un arancel de hasta 100 por ciento pues sostiene que se benefician de pagar menos impuestos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante este posible escenario, ¿qué consecuencias traería para México?, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para evitar medidas tan drásticas? Jesús López Almejo, internacionalista miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt, explicó que todas las amenazas de Trump van de la mano, como utilizar el tema del tráfico de fentanilo o la migración para amagar a México con sanciones económicas, aunque no descarta otras intenciones como exigir más participación en la política mexicana para impulsar políticas públicas que favorezca sus intereses.

Brenda Estefan, especialista en asuntos internacionales coincidió con el panorama complejo que enfrentaría México con el regreso de Trump a la Casa Blanca y la llegada de J. D. Vance a la vicepresidencia: “es una dupla con una visión bastante negativa respecto a la relación con México y respecto a los efectos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio que aunque son menos críticos porque fue una renegociación encabezada por Trump, sí son muy analíticos de los efectos iniciales de la integración comercial de América del Norte”.

La especialista sostuvo que Trump fortalecerá la política de proteccionismo comercial con estrategias más agresivas de negociación, incluso de coerción, con amenazas de aranceles a cambio de que México implemente medidas en materia migratoria o de seguridad. “Esto traería consecuencias tremendas para la economía mexicana y con la renovación del T-MEC, Trump y su equipo podrían tomar una actitud de mayor coerción”.

“Hay mucha gente que dice ‘bueno, no fue tan malo para México, no estuvo tan mal [la primera administración de Trump]’, pero hay que tomar en cuenta que en aquella edición Trump no tenía el conocimiento profundo de Washington, encontró muchas resistencias a sus proyectos, muchos obstáculos, decisiones de jueces que hicieron que no pudiera avanzar, pero en esta segunda edición seguramente ya tiene armado un equipo especialistas que le va a ayudar y cristalizar su proyecto”.