“No se resuelve con muros”: Sheinbaum condena discurso de Trump contra migrantes

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo). La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este viernes que la migración no es un asunto de crimen, luego del discurso que emitió el candidato republicano de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los “antimigrantes”.

Durante su llegada al Aeropuerto de Zacatecas, la abanderada de Morena reiteró su postura de que la migración se atiende generando trabajos en ambos países, a fin de generar mayores flujos migratorios; además, rechazó la posible construcción de un muro como lo expuso el aspirante estadounidense al aceptar su contienda a la Casa Blanca del Partido Republicano.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que la solución es apoyar a los países para disminuir el porcentaje de población que emigra a otras naciones: “Lo hemos dicho varias veces: En vez de construir muros, pues hay que apoyar a los países y a las personas”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo aseveró que dicho discurso es parte de la “época electoral”, por lo que pidió esperar a los resultados de la elección del 5 de noviembre en el país vecino del norte.

“Vamos a esperar, ya ven que siempre hay discursos a la época, de las épocas electorales y pues ya vamos a esperar la elección de Estados Unidos”, dijo en breve entrevista al llegar a Zacatecas para acompañar en una gira al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Lo que se decida, pues vamos a trabajar bien con cualquiera de los presidentes”, señaló.

The media has clearly been asking the wrong guy to step aside pic.twitter.com/f8hYl0Czvl

— I Smoked #DropOutDon (@BlackKnight10k) July 19, 2024