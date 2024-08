Jueces y magistrados frenan labores desde el 21 de agosto en contra de reforma al PJ

La Jufed dio a conocer que a las 20:00 horas de este lunes computaron la votación efectuada por 1403 juzgadores, de los cuales 1202 votaron a favor de la suspensión de actividades, mientras que otros 201 se negaron.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) anunció el inicio de paro de labores indefinido a partir del próximo miércoles 21 de agosto.

A través de un comunicado, la Jufed dio a conocer que a las 20:00 horas de este lunes computaron la votación efectuada por 1403 juzgadores, de los cuales 1202 votaron a favor de la suspensión de actividades, mientras que otros 201 se negaron.

El sufragio fue realizado a través de la plataforma electrónica “Microsoft Forms” y bajo el cómputo y escrutinio de diversos funcionarios del Poder Judicial, mismos que lo realizaron en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

“Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadores y juzgadoras hemos decidido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”, argumentó la Jufed.

#COMUNICADO Resultado de la consulta a personas juzgadora del #PJF a favor de la suspensión de labores; esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático.#JUFED pic.twitter.com/at95TOFY8T — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 20, 2024

Los trabajadores y trabajadores del PJF iniciaron desde las primeras horas de este lunes un paro de labores indefinido en toda la República Mexicana para mostrar su rechazo a la Reforma Judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, distintos grupos de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial informaron la suspensión de labores hasta que sus peticiones sean escuchadas, pues se quejaron de que en los foros para dialogar sobre la reforma no fueron considerados.

“A partir del día de hoy [19 de agosto] se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución”, anunciaron.

Las y los trabajadores criticaron que la base trabajadora de más de 55 mil personas ha intentado dialogar sobre la reforma, pero que no se le ha permitido el acceso a los foros de discusión, como se advertía que pasaría.

🔴A primera hora de este lunes, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el paro nacional como rechazo a la reforma judicial. pic.twitter.com/9JrKogvWdp — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 19, 2024

“Conscientes de la necesidad de una reforma integral que beneficie a todas y todos los ciudadanos, la base trabajadora conformada por más de 55 mil personas, hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la Reforma Judicial es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México”, señalaron.

Asimismo, apuntaron que la Reforma Judicial atenta contra los derechos de la base trabajadora, pues se pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.

La Jufed se solidarizó esta mañana con los grupos que decidieron suspender labores para mostrar su inconformidad con la reforma impulsada por López Obrador.

Además, recordó que los miembros de la Jufed votarán este lunes para definir si realizarán un paro de labores indefinido ante la Reforma Judicial que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, luego de los Parlamentos Abiertos realizados en el Congreso, se debatirá en septiembre en San Lázaro.

Por su parte, el Presidente reiteró este lunes que la Reforma Judicial beneficiaría a las y los trabajadores, y que sólo afectaría a los más privilegiados de las altas esferas del PJF. Sin embargo, apuntó que nada más “van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción”.

“Están en su derecho de manifestarse. Sólo comentar que con la Reforma Judicial que se está proponiendo, no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar para que no se manipule a los trabajadores, que tengan información. No estamos en contra de los trabajadores, sino de la corrupción y de los privilegios”, afirmó.

“Hay corrupción en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben, y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba”, agregó López Obrador desde Palacio Nacional.