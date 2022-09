Los tres sismos en misma fecha abren “nuevas líneas de investigación científica”

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió este lunes la puerta para que se realicen investigaciones científicas sobre la posible coincidencia de sismos en un mismo día de diferentes años, como ocurrió este 19 de septiembre, cuando se conmemoraron los terremotos de 1985 y 2017, aunque aclaró que se trata de coincidencias que hayan sucedido al menos tres movimientos fuertes en esta misma fecha.

Cuestionado sobre si amerita estudios, el experto Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología Instituto de Geofísica de la UNAM, aseguró este lunes en conferencia de prensa que “evidentemente, en este momento es que es coincidencia”, pero “está abierta la pregunta”.

“Sí se puede estudiar cuál es el posible origen de un ‘cumpleaños’ de un sismo, que ocurra el mismo día del año, pero en este momento no podemos decir nada de manera contundente al respecto”, señaló en la conferencia “Los sismos de hoy y de septiembre en México” del SSN.

“Por supuesto que se pueden abrir otras lineas de investigación científica, es cuestión de la ciencia buscar orígenes de los fenómenos, es uno bastante interesante que merece ser estudiado, pero de una manera muy formal, muy metódica, y no desde el punto de vista de especulación. Esto abre nuevas preguntas que merecen una respuesta más apropiada”, detalló el experto.

Este lunes, 19 de septiembre de 2022, se registró un sismo con magnitud 7.7 localizado en las cercanías de Coalcomán, en el estado de Michoacán. El movimiento telúrico, ocurrido a las 13:05:09 horas, de acuerdo con el SSN, y fue sentido en una docena de entidades del país.

Además, Quintanar Robles agregó en conferencia que “efectivamente se ha visto a lo largo de toda la historia sísmica que los sismos tienden a repetirse en zonas similares”.

“Eso lo sabemos, lo que no podemos decir es cuándo va a ocurrir el próximo sismo, es la teoría de las brechas sísmicas. Es decir, la zona de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo, es una zona de un posible sismo futuro, porque no han ocurrido sismos ahí, pero esos son fenómenos de tipo observacional, se ha observado que los sismos ocurren en las mismas zonas, pero no sabemos el tiempo de ocurrencia de los mismos”, aclaró.