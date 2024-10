El huracán “Oscar” se forma frente a las Bahamas; no representa peligro para México

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El huracán “Oscar” se formó frente a la costa de las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami. Describió el ciclón como “pequeño”.

El Gobierno de las Bahamas emitió una alerta de huracán para las islas británicas de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas. El Gobierno de Cuba emitió un aviso de huracán para las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora) con ráfagas más fuertes. Se ubicaba a unos 260 kilómetros (165 millas) al este-sureste del suroeste de las Bahamas y a unos 755 kilómetros (470 millas) al este de Camagüey, Cuba.

2pm EDT Oct 19th — A special advisory has been issued upgrading #Oscar to a #hurricane with sustained winds of 80 mph with an updated intensity forecast.

Hurricane Warnings are now in effect for the Turks and Caicos Islands & the Southeast Bahamas. pic.twitter.com/yPT2NJsj7Q

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 19, 2024