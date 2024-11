GenteAsí ¬ Migrantes se esconden hasta en tanques de gasolina para cruzar hacia EU

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– En los últimos días han circulado en redes sociales imágenes de migrantes que recurren a los escondites más peligrosos para poder cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos.

En un primer caso, agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza fueron captados cuando desprendían la parte lateral de una camioneta para encontrar que en este lugar se escondían dos personas que buscaban llegar a la nación americana.

Las imágenes las difundió el agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Victor Avila, quien comparte en sus redes sociales imágenes junto a Donald Trump.

En otro caso, las autoridades de Texas encontraron a otros dos inmigrantes ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo viajaba por la carretera interestatal.

Las dos personas de origen mexicano fueron encontradas cuando los agentes detuvieron el camión tractor en el condado de Webb y lo registraron, según una publicación del 11 de noviembre del teniente Chris Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas en X, anteriormente conocido como Twitter.

Un oficial que hizo el alto al vehículo dijo que el conductor “admitió que había cuerpos en el camión”, según las imágenes de la cámara corporal. Las fotos mostraron a los oficiales registrando el camión y luego abriendo el tanque de gasolina en el costado del vehículo para revelar a dos personas apretujadas en el interior.

TX Trooper Finds Two Illegal Immigrants Smuggled Inside Gas Tank

11/8: A @TxDPS Trooper stopped a commercial vehicle on IH-35 in Webb County.

During a search of the truck tractor, the Trooper discovered two illegal immigrants concealed in the gas tank.

The Trooper arrested… pic.twitter.com/rsMQtPl5rX

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) November 11, 2024