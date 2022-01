Consejeros del INE “no tienen consciencia de lo que es la austeridad”, asegura AMLO

El Presidente López Obrador acusó que no existe un plan de austeridad en el presupuesto del INE, sino todo lo contrario, pues aseguró que en el órgano electoral habían “abusos, excesos y derroche”.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) ha ido creciendo con el paso del tiempo y afirmó que los consejeros no tienen consciencia de lo que es la austeridad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que en el INE no existe un plan de austeridad en su presupuesto, sino todo lo contrario. Además, dijo que es evidente que “habían excesos”.

“El gasto del INE ha ido creciendo. No ha habido un plan de austeridad (…) En lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”, sentenció.

“Yo creo que sí estudiaron doctorados, pero creo que de eso no les enseñaron, más en este periodo neoliberal, no era un tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética, el civismo”, agregó.

López Obrador aseguró que el alto presupuesto del INE era una forma de tener control de los llamados organismos autónomos. “Pagarles bastante, era una forma de sobornarlos”.

Además, el Presidente señaló que los consejeros electorales ganan más que los senadores o los diputados, porque hubo un ajuste en el Poder Legislativo.

“Yo les puedo garantizar que los senadores y los diputados ganan menos, porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un Senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el Gobierno anterior. Sería bueno que se hiciera la investigación”, indicó.

El mandatario criticó que cuando se dio a conocer el plan de austeridad se presentaron amparos argumentando que no se le podía reducir el sueldo a un trabajador.

“Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad empezaron con amparos y con argumentos leguleyos o excusas. Se empezó a decir que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador como si se tratara de un obrero. No se les podía reducir el sueldo. Si estamos hablando de un alto funcionario, en la Constitución sólo pueden ganar más que el Presidente quienes llevan a acabo funciones especiales, específicas”, comentó.

El pasado 18 de enero, el Instituto Nacional Electoral respondió con una caricatura de un chile, en un video que se viralizó, a los ataques del Gobierno contra el organismo autónomo en medio de la polémica por la consulta de Revocación de Mandato.

El INE presentó a “Al Chipotle”, en referencia a la frase mexicana “al chile” que significa “a decir verdad”, para responder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena, que lo acusan de ser el órgano electoral “más caro” de la región.

“¿A poco (en serio) se creyeron eso de que el INE es el Instituto Electoral más caro de América Latina?”, expresa el personaje virtual en el video, que ha despertado risas y críticas en las redes.

Al Chipotle, personaje virtual del @INEMexico que combate la desinformación, te explica de manera confiable porqué ni el Instituto ni las elecciones en México son los más caros de América Latina. #PerasConPeras pic.twitter.com/uYfzHTJlxs — @INEMexico (@INEMexico) January 18, 2022

De esta forma, el organismo autónomo respondió al ataque de López Obrador, quien el pasado lunes mostró una tabla que afirma que el INE es el órgano más caro de Latinoamérica por recibir mil 318 millones de dólares de presupuesto en 2021.

Esto lo comparó con los 247.7 millones de dólares del Consejo Nacional Electoral de Colombia, los 228.4 millones de dólares del Tribunal Superior Electoral de Brasil y los 174.3 millones de dólares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, entre otros.

Pero el INE presentó a “Al Chipotle” para “combatir la desinformación” y explicar “porqué ni el Instituto ni las elecciones en México son los más caros de América Latina”.

“El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación”, argumentó.

-Con información de EFE