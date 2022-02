BITS | The King of Fighters XV, el rey está de regreso

KOF XV se mantiene fiel a lo que ha representado a lo largo de los años, manteniendo la esencia general del juego, perfeccionando apartados y mejorando con cada entrega, pero sin salirnos de sus principios como un juego totalmente arcade.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Han pasado casi 6 años desde el último lanzamiento de la saga y prácticamente toda una generación de consolas, aunque esta nueva entrega también está disponible tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, el juego logra dar un salto de calidad a nivel gráfico y de rendimiento, además de regresar con una fórmula ganadora, con un espectacular sistema de combate y sobre todo con los grandes personajes que caracterizan a la serie.

En esta nueva entrega, el juego nos ofrece tanto modos de juegos en línea como de manera local, sin embargo, uno de los modos de juego tradicionales y favoritos de los fans de la saga, el modo supervivencia no está disponible en esta nueva versión. El modo historia continua los acontecimientos de la entrega anterior, lo cual se agradece como complemento, sabiendo que nunca será de los principales fuertes en este género; el modo versus tradicional para enfrentarnos a un amigo de manera local o contra la computadora del juego está de regreso y para los nuevos jugadores, también contamos con el modo entrenamiento donde podrá practicar y perfeccionar sus movimientos.

En este sentido, KOF XV se mantiene fiel a lo que ha representado a lo largo de los años, manteniendo la esencia general del juego, perfeccionando apartados y mejorando con cada entrega, pero sin salirnos de sus principios como un juego totalmente arcade y aunque si bien podríamos tener adiciones en modos de juego o tener un enfoque diferente tal vez en el modo historia, la realidad es que la franquicia conoce muy bien a su base de fans y ofrecen lo que realmente quieren con adiciones al sistema de juego, más personajes y mejoras a nivel técnico.

En esta ocasión, el juego no se limita y nos ofrece 39 personajes diferentes y sabemos que llegaran más a lo largo de este año, por lo que será una entrega que estará en constante actualización. Como adición, KOF XV está implementando el combate en equipos de 3 contra 3 jugadores, que ha llevado a la franquicia a posicionarse como uno de los juegos favoritos de peleas. Además, gracias a las capacidades técnicas de la nueva generación de consolas, el juego implementa los 60 cuadros por segundos al momento de la pelea, por lo que se convierte en una experiencia totalmente nueva y mucho más dinámica. Además de esto, el juego introduce una nueva mecánica que conoceremos como “Shatter Strike”, la cual nos permitirá contrarrestar ataques de nuestros enemigos de una manera más eficaz y potente que nos dará la ventaja al momento de realizar este “counter” de manera precisa. Adicionalmente, como complemento al combate, tenemos nuevos movimientos especiales para enriquecer la nueva estructura del combate, algo que seguramente será bien recibido ya que se siente un balance realizado de gran manera para cada uno de estos movimientos.

En cuanto al modo en línea, uno de los puntos más fuertes gracias a la experiencia que representa, llega con partidas normales y con partidas clasificatorias para los más entusiastas del género. Además, tener la libertad para crear partidas personalizadas para cambiar un poco la forma de juego y disfrutar aún más la experiencia.

The King of Fighters XV regresa de gran manera para poner de nuevo a una de las sagas más importantes dentro de la órbita de los fanáticos del género, no sólo logra mejorar lo hecho con su antecesor, sino que refresca la experiencia manteniendo el núcleo del juego, mezclado con las mejoras técnicas que ha sufrido y la experiencia que representa jugarlo en la actual generación de consolas. Es un gran momento para disfrutar nuevamente de la franquicia.

