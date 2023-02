Dos legisladores acusan firmas falsas para la compra de libros. De Monreal, nada

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Durante los dos años en los que Ricardo Monreal Ávila giró instrucciones al Senado de la República para comprar 13 mil 300 libros de su autoría, se valió de las firmas de cuatro senadores: tres de Morena y uno de Movimiento Ciudadano. En días pasados dos de ellos aseguraron que nunca firmaron los documentos en los que aparece su firma y otros dos han guardado silencio.

En esta polémica está en juego el esclarecimiento de 6 millones 290 mil 993 pesos de dinero público.

Luego de que SinEmbargo dio a conocer los seis contratos celebrados para la compra de libros de Ricardo Monreal por instrucciones del propio Ricardo Monreal se ha buscado a los actores involucrados, pero ellos han decidido no hablar.

El principal, Monreal, optó por continuar con su agenda de manera normal: el lunes 13 de febrero se reunió con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para hablar sobre la agenda legislativa; agradeció ser incluido en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena; el martes se reunió con el Canciller Marcelo Ebrard para hablar de “instrumentos internacionales”; el miércoles se reunió con el Gobernador Salomón Jara; el jueves habló sobre sus tareas en el Senado y el viernes viajó a Aguascalientes para escuchar informes de senadores.

Incluso habló del problema de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel y repitió que es maestro universitario, pero nada de los 6 millones 290 mil pesos puestos en duda por dos de sus compañeros de partido.

Desde el pasado domingo, SinEmbargo contactó a su equipo para hacerle las siguientes preguntas:

—¿Por qué se firmó un contrato para comprar mil ejemplares de su obra de 2015 Errar es humano, rectificar es política a un precio unitario de 2 mil pesos?

—¿Cuál ha sido el destino de esos mil ejemplares? ¿Son distintos a los que la Junta de Coordinación Política vende en 350 pesos o a los que ha obsequiado en distintos eventos?

—¿Por qué pidió a José Manuel del Río Virgen que solicitara la impresión de esos libros con dinero del Senado?

—Actualmente, los más de 13 mil ejemplares de sus distintas obras por las que ha pagado el Senado ¿dónde están y para qué se han utilizado?

Ninguna de estas cuestiones ha sido respondida.

En la última semana también se solicitó entrevista con Freyda Marybel Villegas, Senadora de Morena, quien había aceptado hasta la noche del jueves 16, pero para el viernes ya no hubo respuesta. Respecto a José Manuel del Río Virgen, el Senador de MC que solicitó el contrato por mil ejemplares de Errar es humano, rectificar es política a 2 mil pesos cada uno, tampoco respondió a la solicitud de este medio.

Tanto Higinio Martínez como Imelda Castro aseguraron que solicitarán una investigación a la Jucopo como a la Presidencia del Senado. El tema dijeron que se abordará de igual forma dentro del Grupo Parlamentario de Morena ya que se trata de señalamientos entre senadores del mismo partido.

Por su parte, Higinio Martínez adelantó que pedirá tanto a la Jucopo como a la Presidencia del Senado, que se hagan todas las revisiones y se den instrucciones para que se aclare este asunto para saber quién falsificó sus firmas para este y “tal vez otros documentos”.

“Me preocupa que haya otros documentos que hayan suplantado mi firma. Le pediré al Senador Alejandro Armenta, Presidente del Senado, que también en ejercicio del derecho proceda a hacer una revisión sobre este asunto y se determine quién falsificó mi firma. No son mis firmas, no podría haber autorizado esto. Primero porque no me lo pidió Monreal y segundo porque no lo hubiera autorizado. No soy yo la persona autorizada. Como integrante de la Jucopo puedo firmar algunos documentos, pero eso no; ninguna cosa que se pudiera interpretar como un mal manejo. No lo hubiera hecho”, agregó Martínez.