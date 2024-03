Antonio Crespo Bolaños, Regidor de Morena en Chilapa, es asesinado; la FGE investiga

Antonio Crespo era del equipo de Tomás Morales, precandidato a la Alcaldía ejecutado la semana pasada.

Por Luis Daniel Nava y José Miguel Sánchez

Chilpancingo, Guerrero, 20 de marzo (ElSur).– El Regidor de Morena en Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, de 57 años, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la cabecera de este municipio cerca de su domicilio.

Antonio Crespo, fundador de Morena, era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, ultimado a tiros la semana pasada, el 12 de marzo.

El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, declaró que en Chilapa se ha desatado una “campaña de terror” en contra de los aspirantes y promotores de Morena y que el único partido que puede hacer campaña es el PRI.

De acuerdo con fuentes del partido, minutos antes de las 15:00 horas el Edil caminaba por la avenida Municipio Libre, unas de las principales de la ciudad, cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon a quemarropa sobre abdomen y pecho. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en una banqueta.

El Regidor concluía su jornada en el Ayuntamiento de Chilapa, y se dirigía a su domicilio, ubicado en la calle 4 Oriente, de la colonia San José. El crimen ocurrió a unos metros de llegar a su casa.

No se conocen detalles de reportes de la Policía ni de la Fiscalía debido a que en este y otros municipios de Guerrero se ha restringido la información oficial. Chilapa es una región a punto de ser silenciada por las organizaciones criminales al margen de las autoridades locales.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, en un escueto comunicado afirmó que inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio por arma de fuego cometido en agravio de Antonio “N”.

El Regidor era originario de la comunidad de Tepozonalco. Fue militante activo del PRD y fundador de Morena en esa zona náhuatl de la Montaña baja.

Al momento de su asesinato realizaba tareas de capacitación en lengua náhuatl a representantes de casilla en comunidades del municipio. Los fines de semana realizaba proselitismo a favor de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Edil era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, precandidato a la Alcaldía de Chilapa y capacitador del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena en el distrito federal 06 con sede en Chilapa.

La noche del martes 12 de marzo, Tomás Morales regresaba de capacitar a militantes y simpatizantes de Morena en las comunidades de Macuixcatlán y Cuadrilla Nueva de Chilapa, cuando fue asesinado por al menos dos disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.

Consultados políticos de Morena coincidieron que “Toñito”, como era conocido, recorría de manera permanente las comunidades de Chilapa, sobre todo donde le solicitaban apoyo.

Fue militante activo de la izquierda electoral desde el primer y único trienio que ha gobernado el PRD en Chilapa de 2002 a 2005, en el periodo del académico Maclovio Ariza Acevedo.

Las fuentes afirmaron que muchos aspirantes no se registraron a una precandidatura a cargos de elección por los escenarios de terror que se venían venir en Chilapa como cada tres años.

Además del desamparo de su partido y de las autoridades de todos los niveles, así como la falta de garantías de seguridad.

EL TERROR COMO AMENAZA

El dirigente estatal y Diputado local, Jacinto González Varona, dijo que el municipio de Chilaba es un foco rojo para Morena en el presente proceso electoral.

Expresó que el Regidor Crespo capacitaba electoralmente de manera bilingüe a las comunidades nahuatl del municipio.

Consideró que asesinarlo es un mensaje claro para que ya no se sigan movilizando sus compañeros de Morena, y afirmó que su precandidata única a la Alcaldía de Chilapa, Paula Angélica Miranda Silva, excandidata a Diputada federal y exdelegada regional de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, le ha dicho que no ha recibido ninguna amenaza, pero que se le prestará seguridad federal para su campaña.

Desde junio pasado en Guerrero han sido asesinados Jesús González Ríos, dirigente en Cópala del PVEM; Humberto Enoc del Valle Zuñiga, esposo de Zulma Carbajal, aspirante de Morena a la Alcaldía de Iguala; Ricardo Taja Ramírez, aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco; Jaime Damaso Solís, dirigente del PAN en Zitlala; Marcelino Ruiz Esteban, exalcalde de Atlixtac, y su esposa, la consejera estatal del PRD, Guadalupe Guzmán Cano; al aspirante del PT a la Alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero, Alfredo González Díaz; y el aspirante a la Alcaldía de Chilapa, Tomás Morales Patrón.

REVELA LÍDER DE MORENA “LISTA NEGRA” DEL CRIMEN ORGANIZADO

El Regidor morenista asesinado la tarde de este martes en el centro de Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, estaba en una “lista negra” junto con Tomás Morales Patrón, aspirante del PT a la Alcaldía del mismo municipio, asesinado a balazos el pasado martes 12 de marzo.

De acuerdo con el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, después del asesinato de Morales Patrón hubo rumores de la existencia de una “lista negra” de activistas morenistas donde se mencionó que el Regidor Crespo Bolaños era el siguiente en ser asesinado.

“Es una situación muy complicada la que está viviendo la región de Chilapa. Hubo versiones, incluso de la esposa de Tomás [Morales], que fue Regidora de Chilapa en el 2018-2021, quien manifestó que había una lista de activistas de Morena, y en ese entonces también un militante se me acercó y me dijo que el que seguía era el Regidor y miren, ya pasó. Es muy delicado lo que está pasado, por lo que hago un llamado a los actores políticos a que guardemos la compostura y hagamos una campaña de propuestas y no de amenazas, y que evitemos lo más posible que el crimen organizado se entrometa en las campañas y en las desiciones de los ciudadanos”, dijo González Varona.

Por ambos asesinatos ocurridos en la zona denominada como “Montaña Baja”, González Varona dijo que solicitará al Gobierno del estado medidas de seguridad para los candidatos de Morena en el municipio de Chilapa y agregó que como partido, y ante los últimos hechos de violencia, Morena está en desventaja ante la coalición PRI-PRD-PAN.

También reconoció que no hay garantías de seguridad para que Morena haga campaña en la mencionada zona.

“Ahorita ya no podría decir que hay condiciones. Asesinaron a nuestro compañero Tomás [Morales], asesinaron en pleno centro y a plena luz del día al Regidor Antonio [Crespo] y eso me da argumentos para decir que en Chilapa no hay condiciones para Morena, no sé para los otros partidos”.

En lugares como Mexcalcingo, El Epazote, Mojada de Toro y otras rutas que colindan con Quechultenango y Acatepec, a los candidatos de Morena se les impide entrar a hacer campaña, aseguró González Varona.

Recordó que fue en la mencionada zona donde en el 2015 fue privado de su libertad y hallado días después asesinado el esposo de la ahora candidata a la Presidencia de Chilapa, Paula Angélica Miranda Silva, González Varona llamó a las autoridades ministeriales a que agilicen las investigaciones esclarezcan los asesinatos de sus simpatizantes.

Está descartada Norma Otilia para Chilpancingo, confirmó.

En cuanto a las candidaturas, sobre la Alcaldía de Chilpancingo, González Varona dijo que a la Alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, quien insiste en su pretensión de hacerse con la candidatura, “se le respetaron sus derechos políticos”.

González Varona explicó que la Alcaldesa “en un principio fue incluida en la encuesta, pero en las siguientes ya no, porque el proceso es que quien no logra pasar el filtro de los negativos o algún otro ya no pasa a la ronda final”.

Se espera que la próxima semana se defina quién será el candidato y la competencia es entre el expriista Jorge Salgado Parra y Jessica Ivette Alejo Rayo.

El morenista mencionó que hasta ayer ninguno de los candidatos le ha expresado algún temor para recorrer el estado.

Sostuvo que el proceso interno de encuestas ya se está cerrado, y llamó a los inconformes a que “se ubiquen en qué posición están frente a la gente, hay personas que se aferran a los espacios y no se les reconoce, y en la evaluación de sus perfiles pues no cumplen”, respondió así a varios inconformes que aseguran que no se realizó la encuesta, y que se están designando candidatos por imposición y a conveniencia de la dirigencia del partido y del Senador Félix Salgado Macedonio.

“La convocatoria es muy clara, ahí dice: ‘Casos no previstos los resolverá la Comisión Nacional de Elecciones’ y esta Comisión se reserva el derecho a incluir a aquellos que no se hayan registrado. Un externo que no quiso registrarse y de último momento pide que lo midan y gana la encuesta es un tema meramente interno para la militancia”, dijo González Varona.

Agregó que la encuesta no es el único método que establece la convocatoria, por lo que no en todos los distritos o ayuntamientos se realizó forzosamente, pues “existen también las designaciones directas, que en el estatuto en el artículo 41 así lo marca”.

