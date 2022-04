EU, la UE y otros países abandonan reunión del G20 en protesta por presencia de Rusia

Washington, 20 de abril (EFE).- Los responsables de Finanzas de Estados Unidos (EU), la Unión Europea (UE) y Francia, entre otros, abandonaron este miércoles una reunión del G20 en formato híbrido en Washington, en protesta por la presencia de Rusia y su invasión de Ucrania, dijeron a Efe fuentes estadounidenses, comunitarias y francesas.

La Secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen; el Ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, y el Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, fueron algunos de los líderes que expresaron su desacuerdo con la participación de Rusia en el encuentro y se ausentaron de la reunión cuando ya estaba empezada.

En concreto, Yellen y Gentiloni se levantaron de sus sillas justo cuando se inició la intervención del Ministro ruso de Finanzas, Antón Siluánov, explicaron fuentes estadounidenses y comunitarias.

At today’s #G20 I warmly welcomed Ukraine’s finance minister Serhiy Marchenko. I also underlined that the EU strongly condemns Russia's unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine, which undermines international security and stability.

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 20, 2022