El Festival Sunny Hill, fundado por el papá de Dua Lipa, regresa a Kosovo

Kosovo, 20 de junio (AP).- El Gobierno central de Kosovo y las autoridades de la capital unieron fuerzas el lunes para traer de vuelta a casa un festival internacional de música fundado por el padre de la cantautora Dua Lipa que había sido trasladado a Albania tras una disputa con sus organizadores.

Hace una semana, el Festival Sunny Hill anunció que se trasladaría a la vecina Albania luego que una disputa política entre el partido gobernante de Kosovo y el partido en el poder en Pristina impidió que los organizadores obtuvieran permiso para realizar el evento con capacidad diaria para 15 mil personas.

Dukagjin Lipa, el padre y mánager de la cantante, nacido en Kosovo, dijo que había tomado la decisión “difícil pero necesaria” de organizar el festival del 4 al 7 de agosto en la capital de Albania, Tirana.

