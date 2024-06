Tres mujeres: Godoy, Ruiz y Bárcena. Tres hombres: Ebrard, De la Fuente y Berdegué

Claudia Sheinbaum Pardo presentó a tres hombres y a tres mujeres con experiencia para integrar su Gabinete. Se trata de Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz Gutierrez, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Alicia Bárcena Ibarra, Julio Berdegué Sacristán y Ernestina Godoy Ramos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este jueves los primeros nombres de quienes integrarán su gabinete: Marcelo Ebrard encabezará la Secretaría de Economía; Rosaura Ruiz Gutierrez será la titular de una nueva dependencia: la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Juan Ramón de la Fuente Ramírez irá a la Secretaría de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena Ibarra será la Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegué Sacristán estará al frente de la Secretaría de Agricultura, y Ernestina Godoy Ramos, será la Consejera Jurídica de la Presidencia

Algunos de los integrantes del Gabinete de Sheinbaum también ocuparon posiciones en el actual Gobierno de López Obrador. Marcelo Ebrard, por ejemplo, fue Canciller hasta junio de 2023; Juan Ramón de la Fuente Ramírez se desempeñó como Embajador ante la ONU y Alicia Bárcena Ibarra es la actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tanto, Rosaura Ruiz Gutierrez y Ernestina Godoy Ramos trabajaron con Sheinbaum Pardo en el Gobierno de la Ciudad de México.

“Nuestro objetivo no es sólo el crecimiento económico, sino es el desarrollo con justicia, con bienestar y también respetando al medio ambiente. Tenemos claro que hay un mandato del pueblo de México y que no vamos a traicionar ese mandato. Me siento muy orgullosa, contenta, de que quienes están el día de hoy aquí hallan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años”, expuso Sheinbaum Pardo esta tarde.

MARCELO EBRARD

Marcelo Ebrard se ha desempeñado como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (20016-2012), previamente fue Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital. “Tiene una amplia experiencia. Estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe. Y además el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico, Marcelo está convencido de ello y estoy segura de que es la mejor persona para que nos apoye y juntamos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida”.

