Cámara de Representantes de EU aprueba ley que protege el matrimonio igualitario

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes un proyecto de ley que reforzaría los matrimonios del mismo sexo a nivel federal, con una coalición bipartidista que apoya una medida abordando las crecientes preocupaciones de que el Tribunal Suprema pudiera anular el matrimonio igualitario.

En total 47 republicanos se ha unido a los demócratas para respaldar la medida, la Ley de “Respeto al Matrimonio”, que codificaría las protecciones federales para las parejas del mismo sexo que se pusieron en marcha en 2015, estableciendo el matrimonio entre personas homosexuales como un derecho bajo la decimocuarta Enmienda, tal y como ha informado The New York Times.

El proyecto de ley ha sido aprobado por 267 votos a favor y 157 en contra. El apoyo entre los republicanos de la Cámara de Representantes, aunque está lejos de ser mayoritario, ha sido notable y refleja una aceptación más amplia del matrimonio entre personas del mismo sexo como ley establecida.

Bill to codify federal recognition of same-sex marriage gets 47 GOP yes votes. Here are the 39 I counted: pic.twitter.com/2N5YvLOlHc

— Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022