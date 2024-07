Minerva, 12 días sin justicia ¬ Denunció pesca ilegal y extorsión. Luego la mataron

Minerva Pérez Castro, presidenta de Canainpesca, declaró que el sector pesquero había sufrió el llamado cobro de piso o extorsión desde principios del sexenio en áreas productivas, transportación y distribución, abarcando toda la cadena, inclusive a restauranteros y hoteleros.

Tijuana, 20 de julio (Zeta).- De acuerdo a reportes, en los primeros cateos a las empresas propiedad de Minerva Pérez Castro, asesinada esta semana y quien fuera titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Ensenada, la Fiscalía General del Estado (FGE) no encontró algo que la vinculara con actividades delictivas.

Sin embargo, la operación de sus negocios en Baja California forma parte de la primera línea de investigación. Lo que pudieron recabar fue “nombres” de personas que serían útiles para la investigación. Gente que podría o no -así lo clasificaron- tener información o estar relacionada con la compra de productos marinos de pesca ilegal.

Por el modus operandi, determinaron que fue un operativo homicida planeado, la siguieron para conocer su rutina, por lo que consideran que el motivo del ataque no fue un tema reciente, y están concentrando las investigaciones en identificar el móvil para dar con los autores.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene “todas” las hipótesis abiertas, pero de manera extraoficial, sólo refirieron cuatro:

– Las denuncias de extorsión a la cadena productiva del sector pesquero que Pérez Castro hizo desde el primer trimestre de 2024, acompañada de otros representantes empresariales.

En su calidad de titular de Canainpesca, reclamó la urgencia de que el Gobierno Federal y el estatal endurecieran la vigilancia por mar y tierra, así como castigar a las bandas dedicadas a la extracción, distribución y comercialización de productos marinos considerados ilegales.

Fiscal de Baja California: tras el asesinato de Minerva Pérez en Ensenada, declara que necesitan una denuncia de la víctima. Así el nivel de los servidores públicos en México. pic.twitter.com/y1q0wKFLL9 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) July 12, 2024

Ni ella ni el resto de los empresarios señalaron o reclamaron al Cártel de Sinaloa, responsable de las extorsiones.

– Temas relacionados con la pesca ilegal.

-Asunto personal.

– Presuntos vínculos empresariales con un comerciante sinaloense con negocios en Ensenada, identificado como parte de Sinaloa. Situación que se denunció a través de un video grabado por homicidas, en el que obligaron a hablar a un sujeto que después apareció asesinado. El material fue publicado el 19 de mayo y volvieron a transmitirlo en redes el lunes 8 de julio, después del asesinato de la lideresa.

A pregunta expresa durante la conferencia del Gobierno del Estado realizada el miércoles 10 de julio, María Elena Andrade, titular de la FGE, respondió que el contenido del mencionado video forma parte de la carpeta de investigación.

EMBOSCADA

Aproximadamente a las 19:00 horas del lunes 8 de julio, asesinos acecharon a Minerva al salir de su empresa Atenea del Mar, localizada en Calle San Diego, Delegación El Sauzal.

Por lo menos tres hombres, un conductor y dos matones que viajaban en una pequeña camioneta guinda se le acercaron de frente, bloqueándole el paso. La víctima vio cómo sus agresores bajaban armados, reaccionó rápido y huyó en reversa a máxima velocidad mientras le disparaban.

La táctica evasiva fue correcta, pero no suficiente ante la lluvia de balas: 36 casquillos de arma de fuego sin ligas con otros hechos criminales fueron recolectados en la escena; la mujer sufrió impactos mortales en tórax y cabeza.

Los sicarios cometieron el crimen y huyeron rumbo a la Carretera Transpeninsular, hasta ahí llega la información oficial, y pese a que locales y empresas aledaños cuentan con cámaras de seguridad, no han aceptado cooperar con la investigación y las imágenes de seguridad se han obtenido con órdenes de cateo.

“En esa zona, o tienen miedo, o son gente ligada con los cárteles” señaló un agente local.

Sin embargo, información obtenida en el lugar de los hechos indica que los agresores huyeron rumbo al Valle de Guadalupe por la carretera Ensenada-Tecate, vía federal con zonas de escape hacía la zona serrana de Ensenada, en las inmediaciones de las carreteras libres hacia Tijuana y Tecate.

Por crímenes anteriores, se ha conocido que en esas áreas hay ranchos donde se esconden los criminales y clavan -ocultan- los vehículos de huida.

EMPRESARIA

Minerva Pérez Castro, ensenadense de 53 años, era propietaria de ocho industrias pesqueras en Baja California: Prístina de Baja California, S de RL de CV; Pacífica Dragon Seafood, SA de CV; Pez Willy, SPR de RL; Pesquera Reyna del Mar, SA de CV; Pesca Profunda, SA de CV; Administradora de Productos Marinos, SA de CV; Atenea en el Mar, S de RL de CV; y Almeja Reyna, SA de CV.

La primera se registró en 2002 y la última en 2020. Dos de estas compañías se encuentran en el municipio de San Felipe, y una dirección remite a una casa habitación. Todas se dedican a lo mismo: “… compra, venta, transportación, almacenaje, envase, suministro, cultivo, conservación, distribución importación, exportación, captura, recolección, comercialización, patentes, obtención y aprovechamiento todo tipo de especies marinas, inmuebles, barcos o refrigeradores relacionados con las mismas”.

En la mayoría de los casos, la diferencia son los socios, entre los que destacan sus hermanos, también empresarios vinicultores. Su única pareja oficial identificada, de quien Minerva llevaba años separada y actualmente no vive en México, es Michael Duane Stewart, comerciante de 58 años originario de Vancouver, Canadá.

En ninguna de estas empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio se puede leer el nombre de Jesús Daniel Gutiérrez García entre los asociados; como parte de la información pública, se ignora el contenido de la información reservada.

El mismo día del homicidio, la Fiscalía General del Estado instruyó llevar a cabo cateos en las empresas de Minerva Pérez, a fin de encontrar indicios que lleven hacia los responsables, señaló la fiscal María Elena Andrade el mismo día del ataque.

A la empresa Atenea, llegaron once patrullas, una Suburban blanca, dos en color negro, tres unidades de Guardia Nacional, dos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras de la Secretaría de Marina, para sacar evidencias de la compañía. Otras dos empresas ubicadas en la misma zona fuero cateadas.

Desde ICPMX, lamentamos profundamente la pérdida de Minerva Pérez Castro, líder indiscutible del sector pesquero. Exigimos justicia para este lamentable y violento acto en su contra. Nuestra solidaridad y más sentido pésame para su familia y amigos. Descanse en paz.🤍 pic.twitter.com/rF24bDqLrF — ICPMX (@ICPMX1) July 9, 2024

“Estamos en una etapa muy temprana de la investigación, como les he comentado en otras ocasiones, no puedo decirles mucha información de lo que tenemos, sólo unas líneas, porque en este momento se están llevando cateos; de los mismos -cateos- tendremos información”, indicó la fiscal Andrade a la prensa el 9 de julio.

Agregó que con apoyo de las fuerzas federales aseguraron inmuebles en el perímetro donde se encuentran las empresas.

“Estamos investigando los temas relacionados si fue el origen la actividad de la pesca y revisando si se trata de un tema de origen del fuero federal por el tema de la pesca y las aguas”, fue lo que respondió la fiscal quien aclaró que el ataque sin dudas fue directo para la lideresa del sector pesquero”

DENUNCIÓ EXTORSIÓN

“No denunció que la extorsionaran a ella, pero sí a sus representados”, señaló un investigador.

Tras una serie de entrevistas en medios de Ensenada, el 28 de febrero de 2024, ZETA buscó a Minerva Pérez Castro, presidenta de Canainpesca, quien declaró que el sector pesquero había sufrió el llamado cobro de piso o extorsión desde principios del sexenio en áreas productivas, transportación y distribución, abarcando toda la cadena, inclusive a restauranteros y hoteleros.

Los estaban extorsionando desde las áreas productivas, la transportación, la distribución, llegando a toda la cadena hasta los mismos restaurantes, además de que esto ha sido consultado con la Asociación de Restauranteros y Hoteleros.

🔴Asesinan a Minerva Pérez Castro, presidenta de la Canainpesca, en Ensenada, Baja California, horas después de denunciar la pesca ilegal en el estado. pic.twitter.com/JqFXYJ6Jh5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 9, 2024

“En Ensenada, específicamente, están las plantas exportadoras: recibimos productos de Baja California Sur, de Sonora, de Sinaloa. Eso ha sido por muchos años. Empezamos a oír a principios de este sexenio que empezaban a cobrar piso en Sonora, por ejemplo”, refirió Pérez Castro.

Recordó que al principio, estos grupos extorsionaban a pangueros y lancheros, pero después cambiaron de estrategia. “Dijeron ‘¿para qué vamos con 200 o 300 lanchas, si todas tienen que salir por una sola carretera?’ Después supimos que en Baja California Sur controlaban áreas productivas, especialmente con las especies de alto valor. Tampoco pasó nada., y finalmente ya los tenemos aquí en Baja California”, abundó.

Sobre todo, los de más alto valor, como camarón, atún y pulpo, que en el plano de distribución, son los más controlados por alguna organización ilegal.

“Estamos lidiando con eso en el sector: desde el pequeño productor que está tratando de llevar el pan a su casa, hasta el restaurantero que está luchando con un emprendedurismo para empezar a crecer en un pequeño local”, lamentó.

Sobre lo que se necesitaba para cambiar la situación, Minerva Pérez Castro subrayó como necesario que “la autoridad haga trabajo de inteligencia”, pues finalmente cuentan con el escenario o evidencia.

“Hay delitos que ya están ahí: el incendio de un restaurante, el incendio de una pescadería, la agresión a distribuidores. La autoridad no debería necesitar que el afectado vaya y haga una denuncia y lleve los nombres y direcciones. La autoridad debería hacer un trabajo de inteligencia por oficio para atacar todos esos delitos”, concluyó.

CÁRTELES INVOLUCRADOS: “NO TENEMOS EVIDENCIA…”

En entrevista con ZETA el 10 de julio, la Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade, respondió si la denuncia de extorsiones a la cadena productiva de la distribución y venta de pescados y mariscos en Ensenada y parte de Rosarito, fue el móvil del asesinato:

“Obviamente es un momento muy temprano, no hacen ni 48 horas de acontecido este lamentable homicidio. Ya tenemos líneas de investigación, no se descarta esta línea, sin embargo, no está confirmada aún”.

— ¿Cuáles líneas están abiertas?

“Todas. Ahorita, todas las que tengan que ver con precisamente la denuncia, con su actividad, con el tema pesquero. Inclusive se está investigando si se trata del origen de un tema de pesca legal o ilegal como origen, para entonces darle intervención a la Federación”.

— ¿Están los cárteles involucrados en el homicidio de Minerva Pérez?

“No, no tenemos evidencia de que así sea. Estamos investigando de entrada el homicidio y el origen que consideramos que puede ser por la actividad pesquera hasta este momento, o sea, es muy temprano para dar mayores avances en la investigación”.

— Pero usted mencionó que era un ataque directo.

“Sí, fue un ataque directo”.

Oigan a la señora que asesinaron en Ensenada había denunciado pesca ilegal apenas ayer dio una entrevista sobre este tema en Tijuana /Minerva Pérez Castro Pdta de la Cámara de Pesca en Ensenada pic.twitter.com/GROCPpUR3q — Yolanda Morales (@moralesyo) July 10, 2024

— ¿Y el modus operandi?

“Sí, pues están los videos que son del dominio público”.

— ¿Y no es ese un estilo de los cárteles?

“Pues no necesariamente. Inclusive, si la agresión se trata de algún grupo criminal, eso no quiere decir que haya sido por actividad de ella, pues no, o por silenciarla o por alguna actividad que esté realizando. Sí tenemos algunas líneas que hasta ahorita no nos arrojan el tema de involucramiento en cárteles, pero pues no podemos dar mayores informes por la situación de la investigación”.

— Dice que no necesariamente los cárteles querrían silenciarla. ¿Podría haber otras personas que querían silenciarla?

“No, no tenemos alguna evidencia al respecto, sí hay algunas líneas, no las puedo compartir ahorita por el estatus y etapa de la investigación”.

— ¿En algún momento pensaron ustedes en brindarle seguridad tras los señalamientos y cuándo se denunciaron las extorsiones de manera pública en Ensenada?

“Mira, creo que aquí sí es claro deslindar responsabilidades, pues la fiscalía interviene lamentablemente cuando pasa algún hecho delictivo. En este caso, no teníamos denuncias presentadas por ella, por alguna situación de amenaza o alguna actividad ilegal. Obvio que pues, en su caso, ella tuvo acercamiento con los grupos de seguridad para efecto de narrar, inclusive sé que ya hubo una investigación federal, más desconozco los términos de la misma en cuanto a las actividades relacionadas con la pesca”.

“EL CACHÍS”, MÁS AGRESIONES ARMADAS Y EL NARCOVIDEO

La noche del domingo 19 de mayo se reportaron tres personas con lesiones por arma de fuego y la privación de la libertad Carlos Iván Luna Flores alias El Gasero y/o El Tocino. Lo sacaron de un inmueble en el fraccionamiento Valle Dorado, propiedad de Manuel Padilla Murillo el Chatarras, traficante que controlaba la entrada y salida de droga y especies marinas protegidas a través del recinto portuario de Ensenada, asesinado en un condominio de Ciudad de México en agosto de 2020.

Luna fue obligado a grabar un video que se publicó en redes el mismo día, en el que manifestó: “’El Cachis’ mandó matar al pastor Octavio Valdez mientras que Minerva Pérez Orozco, es esposa de Víctor hermano de El Toro, que es dueña de mariscos Atenea y presidenta de CANIPESCA (sic), que con apoyo de su cuñado quiere controlar todo el marisco de Baja California”.

Hasta el cierre de edición, jueves 11 de julio, la FGE tiene identificados a dos parejas de la señora Pérez, ambos extranjeros, ninguno de nombre Víctor, y tampoco alguno que corresponda a los apellidos usados por el traficante sinaloense identificado como Jesús Daniel Gutiérrez García “el Cachis”, también con el alias El Toro o los apellidos Bosco y Mendiola, que de acuerdo a las autoridades, también usa este presunto criminal que opera como empresario en BC.

En 2011, con dos socios, registró la empresa Multiservicios La Quinta en Ensenada, dedicada a “… compra, venta, transportación, almacenaje, envase, suministro, y distribución de gas L.P butano para industria, doméstico y automotriz. La prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y reparación de los artículos, maquinaria y aparatos a que se refiere el objeto social anterior. 2).- la compra venta, arrendamiento, importación, exportación, y comercialización de todo tipo de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de objeto social…y más”.

En 2012, dicha compañía fue transferida a dos mujeres bajo la administración de Beatriz Yolanda Mendiola Chávez, parte de una familia que, de acuerdo a recientes investigaciones, opera como prestanombres del narcotraficante (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP). Tanto “El Cachís” como la familia Bosco, registran compras y traspasos de propiedades en Condominios Cosmopolitan y New City en Tijuana.

El cadáver de Luna, protagonista del video, fue encontrado el 27 de mayo, amordazado y con disparos de arma de fuego, afuera de una casa en el fraccionamiento Pedregal Playitas, perteneciente a un familiar de “El Cachís”.

También el 22 de mayo en la colonia Coronitas, frente a la casa de Carlos Bosco, pareja de Yolanda Mendiola, dejaron abandonado el cadáver envuelto en plástico de un hombre de 60 años con evidencia de tortura.

Adicionalmente, la mañana del 10 de junio, Jorge Alberto Bosco Mendiola, hijo de los antes mencionados, llegó a una estación de Policía en Ensenada con herida de bala en tórax y costado. Solicitó apoyo tras ser atacado.

En febrero, Jesús Daniel Gutiérrez García fue identificado como traficante al servicio del Cártel de Sinaloa, después de ser el objetivo de varios ataques armados por integrantes de la misma mafia, tras ser responsabilizado del asesinato de un niño de 7 años en Culiacán.

El 7 de febrero, lo atacan en su casa en Ensenada, balean y lanzan bombas molotov contra las instalaciones de su rancho en Lomas de San Miguel, muy cerca de la caseta de peaje de Caminos y Puentes Federales; esa misma noche queman Licores Cardón 1 en la zona conocida como Mercado Los Globos, y El Cardón de la Baja en la colonia Hidalgo, propiedad de uno de sus cercanos en el mismo puerto.

El 8 de febrero incendiaron con bombas molotov su restaurante La Pescadería en Calle Octava y Gastélum de la Zona Centro, y el 26 de febrero, en el fraccionamiento de alta gama Cumbres en Tijuana, un numeroso comando armado de sicarios ingreso y huyó a la fuerza tras balear una casa en Rincón Toscano, donde presumían se escondía Gutiérrez García. Varios tiradores fueron detenidos y están bajo proceso.

Finalmente, el 25 de enero, un comando de hombres armados arremetió contra un vehículo donde se encontraba un grupo de licenciados en Derecho, el objetivo era el abogado y ex comandante de la Policía Federal, Miguel Ángel Cortés Muro, pero privaron de la vida al abogado Gabriel Agustín Fuentes Huesca. Las armas usadas en esta balacera coincidieron con otros ataques contra propiedades d “El Cachis”.

IP CONDENA CRIMEN DE MINERVA PÉREZ

Organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, incluso de otros municipios de Baja California y nacionales, se sumaron a los reclamos contra del Gobierno de Baja California por el homicidio de Minerva Pérez.

La Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) hizo un llamado de indignación a las autoridades y calificó a la víctima como una compañera de lucha e ideales en pro del sector pesquero organizado: “Su lamentable y trágica muerte nos deja ver en manos de quien se encuentra la pesca en México y su legado nos llena de valentía para levantar la voz y exigir justicia y seguridad a todas las actividades pesqueras del país. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, sus seres queridos y en general a todo el sector pesquero. Descanse en paz”.

De la misma manera, el presidente del Consejo Coordinador en Ensenada, Marco Antonio Estudillo Bernal, lanzó un llamado a la fiscalía para que, a la brevedad, esclarezca el asesinato de la empresaria.

Asimismo, Héctor Fabián Contreras Luengas, del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para combatir la impunidad y se pronunció por el “lamentable y atroz suceso que entristece y sacude a la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (…) Epílogo de una crónica de impunidad anunciada en Baja California, y señalada con arrojo y valentía por Minerva Pérez Castro”.

Contreras manifestó que Pérez Castro, también consejera del Codeen, fue mujer de gran visión, la primera en lograr certificaciones y permisos internacionales para exportación de productos pesqueros a Estados Unidos y Asia: “Decidida, tenaz y perseverante. Una mujer honorable que confiaba en las instituciones y creía firmemente en el trabajo ordenado y la civilidad”.

