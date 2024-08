Ana Guevara se reúne con Osmar Olvera y Juan Celaya tras su participación en los JJOO

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 20 de agosto (AS México).- Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, y luego de conseguir una de las participaciones más destacadas de las últimas justas, los clavadistas del bronce en trampolín, Osmar Olvera y Juan Celaya, han regresado al país como unos auténticos ídolos para, por fin, verse frente a frente con Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y así, agradecerle por el “apoyo que siempre ha estado”.

De acuerdo con el propio portal de la Conade, tanto los atletas, como la propia Ma Jin (entrenadora de ambos), se hicieron presentes en la oficina de la titular para agradecer por el soporte que les fue brindado en la recién terminada edición de los JJOO, y por ende, poner un supuesto fin, a las controversias que los envolvieron anteriormente.

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la Conade siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR, tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores y en cuanto a los consejos que la directora general me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos porque me dijo varios detalles y puntos que en su momento los analicé y después los viví, y qué bueno que me los dijo porque ya sabía cómo afrontar la competencia”, mencionó Olvera.