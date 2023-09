Chicago: Filtran FOTO de Guzmán López en prisión; “Los Chapitos”, el nuevo objetivo

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Una fotografía inédita del narcotraficante Ovidio Guzmán López con el clásico overol naranja empleado por reclusos en los Estados Unidos, ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

El periodista especializado en temas de narcotráfico y migración, Luis Chaparro, empleó su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, para difundir la imagen que muestra al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán minutos antes de su primera audiencia en Chicago, Illinois, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas a los Estados Unidos.

En la fotografía se muestra a “El Ratón” portando el uniforme naranja que los presos en Estados Unidos emplean al ingresar a prisiones. Además, se destaca el rostro de Guzmán López, en la cual se puede mostrarse una expresión de susto o preocupación.

Unpublished photo of Ovidio Guzmán “El Ratón” looking scared/confused minutes before his first court hearing on Monday where he plead not guilty to all of the charges. pic.twitter.com/O5yBcko7gy

Derek S. Maltz, exagente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), difundió una fotografía de Ovidio Guzmán López en su traslado de México a Estados Unidos con un mensaje en el que le deseó que disfrute el reencuentro con su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ovidio Guzmán habría sido fotografiado por parte de las autoridades estadounidenses en pleno traslado.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023