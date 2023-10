VIDEO: Omar García, Diputado y sobreviviente de Ayotzinapa, encara a García Harfuch

El legislador morenista señaló directamente a Omar García Harfuch como uno de los funcionarios que fabricó la “verdad histórica” que fue presentada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Manuel Vázquez Arellano, Diputado federal y sobreviviente de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, afirmó que Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), sí sabe qué pasó con los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

El legislador morenista, también conocido como “Omar García”, sostuvo en un video compartido en redes sociales que el exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino, estuvo involucrado en la construcción de la ‘VERDAD HISTÓRICA’ que, en coordinación otros funcionarios del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se presentó como una estrategia para superar la crisis que se vivía en ese momento.

“Omar García Harfuch, soy el Diputado federal Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como ‘Omar García’, sobreviviente de Ayotzinapa, y puedo afirmar que sí supiste lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero más aún, que sí supiste después cómo se construyó la ‘VERDAD HISTÓRICA'”, señaló.

El Diputado Vázquez Arellano, explicó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el exsecretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y prófugo en Israel, Tomás Zerón de Lucio; y el hoy el hoy aspirante a la candidatura a Jefe de Gobierno de la CdMx, Omar García Harfuch, fabricaron la versión “oficial” como un mecanismo de control de daños para protegerse.

La política de control de daños se realiza para mitigar algo que amenaza la estabilidad de un Estado. Se realiza con personas expertas y probadas. @OHarfuch era parte de las Juntas de Coordinación de la Investigación, luego sustituyó a Tomás Zerón de Lucio (hoy prófugo en… pic.twitter.com/bNGj8ybyh7 — Manuel Vázquez Arellano (@Omarel44) October 20, 2023

“¿Por qué? Porque es simple. La ‘VERDAD HISTÓRICA’ surge como un mecanismo de control de daños, como una medida para dar una salida política y mediática a un asunto que se les estaba saliendo de las manos ante la insurrección popular y ante las protestas por todo el país; ante los cuestionamientos nacionales e internacionales al Gobierno de Peña Nieto”.

Sus declaraciones también aseguran que el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) conformó este equipo para llevar a cabo esta política que apuntaba a minimizar las consecuencias que tuvieron los actos violentos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

“Que no diga que no estuvo aquella noche o que no estuvo destacado en Guerrero, o que no fue parte de las juntas de coordinación. Por supuesto que lo fue. No es la primera vez que un Gobierno hacía un control de daños; es muy común verlos hacer este tipo de políticas y hacer este tipo de actos”, reiteró.

Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado. El tema de fondo es en qué parte, cómo, y qué papel jugó.

El pasado 27 de septiembre, a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.

¿QUÉ DICE EL SEGUNDO INFORME SOBRE HARFUCH?

En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “Junta de Autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno Federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, la del propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal.

García Harfuch es precandidato a Jefe de Gobierno por la izquierda y está bien posicionado en la intención de voto. Eso agrega aún más tensión a la referencia. Por eso Encinas fue cuidadoso, y lo dijo: no quiero intervenir en los procesos internos de los partidos. Pero la ecuación parece más o menos sencilla si se reducen a dos las posibilidades: una, donde el policía toma parte del grupo que ayudó a construir la llamada “VERDAD HISTÓRICA” y que, dijo Encinas hoy, encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto. Otra, donde fue parte de los cientos, quizás miles, que se dieron a la tarea de buscar a los normalistas. En esos años tenía un rango de jefe, lo que refuerza la primera posibilidad.

En un comunicado, García Harfuch explicó que su participación en las reuniones comenzó en octubre de 2014, momento en que se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal, mas no como Coordinador Estatal de Guerrero.

Además, dijo, sus participaciones en las reuniones pueden constatarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que fueron levantadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde afirma que no tuvo “intervención alguna durante las reuniones”. También planteó que, con respecto a toda la información recabada y difundida por autoridades, no existe ningún tipo de señalamiento que lo relacione con la desaparición de los estudiantes normalistas. Por ello, reiteró, no participó en los acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni tampoco en la construcción de la ‘VERDAD HISTÓRICA’