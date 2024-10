García Luna aún debe aclarar en México violaciones a derechos, espionaje, lavado...

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– En Estados Unidos, Genaro García Luna fue sentenciado esta semana a pasar más de 38 años privado de la libertad por sus vínculos con el narcotráfico. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero están pendientes investigaciones en su contra por testimonios que lo relacionan con espionaje y cuestionan su trabajo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública, instancias marcadas por casos de tortura.

García Luna fue uno de los responsables de la estrategia contra el narcotráfico que implementó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hasta ahora asegura que desconocía la relación del exfuncionario con grupos del crimen organizado, lo que el Juez Brian Cogan describió como un “doble vida”.

En entrevista para Dos con Todo el periodista Jesús Lemus, autor del libro El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco, destaca el pendiente que tienen las autoridades en México de investigar y sancionar tanto a García Luna como al expresidente Calderón por distintas violaciones a derechos humanos.

El propio Jesús Lemus fue víctima del abuso policial que caracterizó la gestión de ambos exfuncionarios. En mayo de 2008, mientras investigaba a los carteles de la droga y dos años después de que Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico, fue detenido, torturado y, sin evidencias, se le acusó de estar relacionado con el narcotráfico, lo que lo llevó a pasar tres años en el Centro Federal de Reinserción Social de Puente Grande, Jalisco.

“Muchos, muchos mexicanos, fuimos procesados en función de solamente testimonios. Yo soy una prueba, a mí Felipe Calderón me encarceló, a mí me hicieron un invento de que yo era un gran narcotraficante, la invención la hizo Genaro García Luna y fue justamente el testimonio de un policía corrupto el que me acusó, el que simplemente dijo que yo era un narcotraficante y eso valió para un juez.