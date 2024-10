“Siempre en mi corazón”, colección de Humberto Cruz inspirada en el Día de Muertos

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, una celebración llena de color y emociones que inspira y motiva a crear, por lo que Pull&Bear se unió al artista mexicano Humberto Cruz en una colección llamada “Siempre en mi corazón”, ésta rinde homenaje, precisamente, al Día de Muertos muy al estilo de Cruz.

“Para mí fue muy emocionante porque nunca había hecho una colección exclusiva para México y yo me acuerdo que el Día de los Muertos para mí siempre ha representado, que siempre que pienso en México pienso en esa tradición que me trae muchos recuerdos de niño, de mi familia, de mis abuelitos que ya no están aquí”, dijo el diseñador Humberto Cruz en entrevista a SinEmbargo.