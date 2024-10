VIDEOS ¬ Protestan en Madrid contra el Gobierno de Sánchez y piden nuevas elecciones

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) .- Miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid para exigir la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas por el “gravísimo deterioro de la democracia” tras los últimos casos de “corrupción que rodea al entorno del Presidente” y para pedir su dimisión: “Sánchez dimisión”.

Según la Delegación de Gobierno, han sido 25 mil personas los manifestantes que se han concentrado este domingo en la Plaza Castilla de Madrid, y 400 mil, según la convocante ‘Plataforma por la España Constitucional’, que aglutinó a un centenar de asociaciones de la sociedad civil.

Cientos de banderas de España han llenado la Plaza Castilla de la capital, en donde se han desplegado carteles y pancartas con textos, la mayoría, contra el Presidente del Gobierno: “PPSOE: España no paga a traidores”, “Sánchez, tú eres bulo, fango” o “Pedro Sánchez a prisión”.

