El programa de refugios suma pendientes y los retrasos en recursos exhiben opacidad

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante 2021, como su operación con manuales desactualizados, la suscripción de convenios que no se apegaron a los modelos establecidos por autoridades federales, así como la falta de documentos para justificar los criterios de evaluación en la contratación de servicios. Sin embargo, la Red Nacional de Refugios (RNR) alertó que las observaciones difícilmente serán subsanadas con rapidez, pues se suman a que este año se han enfrentado a retrasos en la entrega de recursos y poca transparencia desde el Gobierno.

El año pasado fue el último que el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar, a través del desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ya que desde marzo de 2022 Bienestar transfirió su operación a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Lejos de mejorar, la RNF ve con preocupación el funcionamiento de estos espacios donde a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas se les brinda alojamiento, alimentación, ropa, además de servicios de salud y educativos.

Wendy Figueroa, directora de la RNF, denunció que hasta finales de octubre tres refugios que dependen de autoridades estatales, ubicados en Hermosillo, Sonora; Mérida, Yucatán, y otro en Morelos no habían recibido recursos para operar, por lo que tuvieron que recurrir a préstamos y donaciones para subsistir.

Los retrasos, agregó la activista, también significaron violaciones a los derechos de las trabajadoras de estos espacios y obstaculizó el apoyo que se brinda a las mujeres.

“Esto refleja que tanto en los refugios operados por el Gobierno como por la sociedad civil se violentaron derechos y que no se aplicó en tiempo y forma el presupuesto”, expuso en entrevista.

La directora de uno de los refugios de la región noroeste, citada por la RNF de manera anónima en un estudio que difundieron en abril, narró que no contar con el recurso las forzó, por ejemplo, a reducir la cantidad de medicamento a comprar, retrasar las capacitaciones a mujeres y extender los procesos médicos y jurídicos tanto de ellas como de sus hijas e hijos.

“[Hemos tenido que] ver la cara de angustia de las colaboradoras porque deben renta, se complica la compra de alimentos y su familia enferma. Literal una de ellas me dijo: ¡quiero venir a trabajar, pero sólo me quedan 50 pesos! No tener el recurso representa violentar los derechos humanos de colaboradoras y familias”, lamentó.