Fans y exintegrantes de One Direction acuden al funeral de Payne; así lo despidieron

Ciudad de México, 20 de noviembre (AS MÉXICO).– A un mes del fallecimiento de Liam Payne, familiares y amigos de la estrella se dieron cita en Londres, Inglaterra, para darle el último adiós en un funeral privado.

Entre los asistentes al servicio funerario estaban los miembros de One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, quien reprogramó las fechas de su tour en Reino Unido para poder acudir al funeral de su excolega y amigo.

Según reveló Page Six, el funeral se celebró en Amersham, en “un lugar no revelado, no muy lejos de Londres”. Simon Cowell, uno de los creadores de One Direction tras su aparición en X Factor, también estuvo presente.

