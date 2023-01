El cantante Don Omar tiene orden de aprehensión en Bolivia; es por presunta estafa

La orden de aprehensión contra el cantante puertorriqueño habría sido por no presentarse en las fechas pactadas.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 21 de enero (LaOpinión).- El mundo de la música hispana está en plena preocupación después de que se revelara este día que se giró una orden de aprehensión contra el famoso cantante Don Omar.

Don Omar se presentó con un día de retraso en Ciudad de la Paz, lo que derivó en que su hermano, así como los organizadores del evento fueran arrestados y llevados a la Fuerza Especial de Luchas Contra el Crimen de la Paz, al ser considerado como incumplimiento de contrato.

No obstante, fueron liberados y se comprometieron a que Don Omar daría el concierto el viernes, fue así que se presentó en el estadio Hernando Siles.

Sin embargo, el día de hoy la Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el puertorriqueño, esto debido a que deberá presentar declaración dentro de un caso denunciado.

“Ordena al funcionario policial o del Ministerio Público para que aprehenda y conduzca a William Omar Landrón por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada”, señala el documento de la orden de aprehensión, la cual se encuentra firmada por la Fiscal Nancy Carrasco.

Para este sábado se tenía prevista una presentación más en Santa Cruz, la cual debía llevarse a cabo el viernes 20 de enero, pero justo la cancelación del recital del jueves 19 se recorrió a este día, motivo por el que la orden llegó a manos del cantante.

Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutando la libertad @zionylennoxpr habla ahora 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 21, 2023

Y es que no se cumplió con la agenda y esto causó molestia a las personas que adquirieron sus entradas. No obstante, esta no es la primera vez que emiten una orden por cancelar conciertos, y es que en 2007 enfrentó problemas por anular una presentación en la Ciudad de la Paz.

Medios locales reportan que Don Omar ya dio su declaración ante las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se garantizó la realización del concierto de esta noche en la ciudad de Santa Cruz.

La llegada del artista puertorriqueño debía realizarse a principios de diciembre, pero se suspendió por los conflictos y el paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, por lo que se programó para esta semana.

