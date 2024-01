Ataque a mercado deja al menos 25 muertos en territorio ucraniano ocupado por Rusia

KIEV, Ucrania, 21 de enero (AP).— Al menos 25 personas murieron el domingo por fuego de proyectiles contra un mercado a las afueras de la ciudad de Donetsk, en territorio ucraniano ocupado por Rusia, según dijeron autoridades locales el domingo.

Otras 20 personas resultaron heridas en el ataque contra el suburbio de Tekstilshchik, dijo Denis Pushilin, líder de las autoridades nombradas por Rusia en Donetsk. Los proyectiles fueron lanzados por el ejército ucraniano, afirmó.

Kiev no hizo comentarios sobre el suceso y The Associated Press no pudo verificar los reportes de forma independiente.

Ukrainian military struck a market in the Tekstilshchik district of Donetsk. At this time, there are known to be 13 fatalities, says the mayor of the annexed city, Alexei Kulemzin. #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/bwnZ60t2RG

Los servicios de emergencia seguían trabajando en el lugar, dijo Pushilin.

También este domingo se declaró un incendio en una terminal de transporte de productos químicos en el puerto ruso de Ust-Luga después de dos explosiones, según autoridades regionales. Medios locales dijeron que el puerto había sido atacado por drones ucranianos, lo que hizo explotar un depósito de gas.

El suceso ocurrió en un recinto gestionado por el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Novatek, 165 kilómetros al suroeste de San Petersburgo.

En un comunicado de prensa al medio ruso RBC, la firma aseguró que el incendio era resultado de “influencia externa”. También indicó que había pausado sus operaciones en el puerto.

Yuriy Zapalatsky, responsable del distrito ruso de Kingisepp, donde se encuentra el puerto, afirmó en un comunicado que no había víctimas, pero que el distrito estaba en alto nivel de alerta.

El medio Fontanka reportó que se habían detectado dos drones volando hacia San Petersburgo el domingo por la mañana, pero que habían sido redirigidos hacia la región de Kingisepp. The Associated Press no pudo verificar los reportes de manera independiente.

.. this is the port area of #UstLuga.

Residents reported hearing drones then several explosions.

Media in #Russia report no-one was hurt and the fire was at a coal terminal at the Sea Trade Port, 150km west of St Petersburg but only 25km from the #Estonia border.#StopRussia pic.twitter.com/q1nrKQusmQ

— Tim White (@TWMCLtd) January 21, 2024