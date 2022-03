China reporta que no se han hallado sobrevivientes de avión estrellado hasta ahora

Por Dave Kang

KUNMING, China, 21 de marzo (AP) — Las cuadrillas de emergencias no han encontrado sobrevivientes mientras continuaban el martes las labores de búsqueda a lo largo de la extensa zona en la que un avión de Eastern China con 132 personas a bordo se estrelló la víspera en una región montañosa del sur de China, en el peor desastre aéreo del país en una década.

El Boeing 737-800 se estrelló cerca de la ciudad de Wuzhou, en la región de Guangxi, mientras volaba desde Kunming, en la provincia suroccidental de Yunnan, con dirección a Guangzhou, un centro industrial en la costa este. El choque desató un incendio lo suficientemente grande como para ser captado en imágenes satelitales de la NASA.

El choque dejó un agujero a un costado de la montaña, señalaron rescatistas a la agencia noticiosa Xinhua. Según el reporte, se utilizarían drones y personal en tierra para intentar localizar las cajas negras, las cuales contienen información del vuelo y grabaciones de la cabina que son esenciales en las investigaciones de accidentes.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 21, 2022