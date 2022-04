¿Cómo incide la contaminación en riesgo de contraer COVID? Estudio halla asociación

Madrid, 21 de abril (Europa Press).- La exposición residencial a los contaminantes del aire ambiente está relacionada con un riesgo elevado de infección por el SARS-CoV-2, según muestra un estudio observacional de adultos jóvenes en Estocolmo (Suecia), realizado por investigadores del Instituto Karolinska y publicado en la revista JAMA Network Open.

Los investigadores han estudiado ahora esto más de cerca examinando la relación entre la exposición estimada a los contaminantes del aire en los domicilios y las pruebas de PCR positivas para el SARS-CoV-2 en adultos jóvenes de Estocolmo (Suecia).

Los resultados muestran que la exposición a determinados contaminantes atmosféricos relacionados con el tráfico se asocia a una mayor probabilidad de dar positivo en las pruebas.

Association of Short-term Air Pollution Exposure With SARS-CoV-2 Infection Among Young Adults in Sweden | Adolescent Medicine | JAMA Network Open | JAMA Network https://t.co/YwVQuvijg8

— Patricio V. Marquez (@pvmarquez1956) April 21, 2022