FOTO: Tiger Woods deja ver cómo luce su pierna después de fuerte accidente de auto

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 21 de junio (LaOpini+on).- Tiger Woods volvió a asombrar al mundo, pero esta vez no fue por un logro deportivo, sino por una foto que circula en Internet, en la que se aprecia el estado de su pierna derecha, misma que hace 16 meses casi es amputada, después de sufrir un terrible accidente automovilístico.

El golfista había aparecido hace unas semanas en el US Open y desde ese momento sorprendió a propios y extraños por tener la intención de competir en los majors a poco más de un año de que su camioneta volvara varias veces; sin embargo, tuvo que desertar debido, precisamente a dolores intensos en la pierna: “Mi cuerpo necesita más tiempo para que esté fuerte para un campeonato de golf”, explicó al respecto. En esa ocasión y en sus otras apariciones, Woods portaba pantalones largos que ocultaban su extremidad.

La foto que se ha vuelto viral es del fin de semana pasado, concretamente del Día del Padre, cuando Tiger llevó a su hijo Charlie a un torneo de golf juvenil y posó con un joven del que aún se desconoce su identidad, pero lo realmente viral fue que el ganador de 15 majors allí mostró su pierna afectada.

Look at Tiger Woods’ right leg in this recent photo – incredible that he can play at all, much less competitively. @willbardwell @AlanShipnuck @firepitstories pic.twitter.com/oOa7fKZfOY

— (((Leif Skodnick))) (@LeifSkodnick) June 19, 2022