Ebrard aceptará el resultado de la encuesta de Morena, ya lo hizo antes: Malú Mícher

En entrevista con Los Periodistas, la Senadora morenista Malú Mícher indicó que sin importar cuáles sean los resultados de la encuesta del partido guinda, estos serán respetados por los aspirantes siempre y cuando se garantice igualdad de condiciones para todos.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, uno de los principales aspirantes presidenciales en 2024, aceptará el resultado de las encuestas internas de Morena, incluso si éstas no lo favorecen, como ya lo hizo en 2011, cuando los sondeos estuvieron del lado de Andrés Manuel López Obrador, aseguró la Senadora Malú Mícher, quien coordina el equipo que impulsa el proyecto del Secretario de Relaciones Exteriores para ganar este proceso interno del partido.

“Por supuesto (que aceptará el resultado de las encuestas), Marcelo dio su palabra cuando tuvieron la encuesta de 2011, Marcelo es un hombre de palabra, Marcelo cumple lo que dice, pero evidentemente lo que queremos es que sea en condiciones equitativas”, afirmó la legisladora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Mícher, quien fue designada por el Canciller como la encargada de organizar la propuesta para la encuesta e instalar un comité que represente los intereses de su candidatura en el partido, indicó que sin importar cuáles sean los resultados, estos podrán ser respetados siempre y cuando se garantice igualdad de condiciones para todos los precandidatos.

“Tú puedes respetar los resultados siempre y cuando te aseguren las mediciones como deben de ser, sin ningún desorden ni dados cargados ni nada […] La unidad se debe construir, como bien lo dijo el licenciado Ebrard, con un piso parejo, escuchando a la gente y por supuesto respetando los resultados de la encuesta”.

El pasado 12 de junio, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, confirmó en un mitin del partido en Toluca, Estado de México, que la sucesión presidencial comenzará en un año, cuando se lance la convocatoria para participar en las dos encuestas para definir al candidato que abanderará al movimiento de la Cuarta Transformación.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López aparecen como los tres principales aspirantes a suceder al Presidente López Obrador.

Una semana más tarde, el pasado 19 de junio, Marcelo Ebrard aseguró desde Jalisco que recorrerá todos los estados del país previo a la encuesta de Morena.

Durante el acto, el Canciller aseguró que no se trataba de “un destape” para su candidatura presidencial, pues dijo, él ya había sido destapado cinco veces por el mandatario durante sus conferencias matutinas.

Ebrard aseguró que está adelante “en todas las encuestas” y pidió cautela para no caer en campañas anticipadas y así evitar ser sujeto a sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante esta situación, Malú Mícher indicó que su trabajo será cuidar que el proceso no caiga en actos anticipados de campaña y dejar siempre en claro que se trata de un proceso interno del partido.

“Tenemos que cuidar en todo momento que no se trate de una precampaña, sino de un proceso interno en el partido, eso es lo que tenemos que cuidar, cuidarlo bien […] tenemos que estar apegados a la ley, eso nos lo ha dicho el propio Presidente y Marcelo Ebrard”.

La Senadora afirmó que el evento del pasado domingo en Guadalajara no puede ser considerado como acto anticipado de campaña, pues simplemente tuvo como objetivo el ordenar el plan de trabajo y las acciones que llevará a cabo el equipo de trabajo del Canciller Ebrard.

“Yo creo que no, porque no estamos en un proceso electoral, no se puede determinar que estos son actos anticipados de campaña bajo ninguna circunstancia. Esto que hicimos fue simplemente ordenar en su lugar las diferentes metas, las diferentes acciones que debemos hacer”.

La Senadora de Morena, al igual que el Canciller, recalcó que el proceso de selección debe realizarse en condiciones equitativas, pues de esta manera se evitarán conflictos internos en el partido.

“Es un camino que estamos llevando para un proceso interno al interior de Morena, un proceso que necesitamos que sea en condiciones equitativas, que se seleccione al coordinador de los comités de defensa de la 4T”.

Malú Mícher recordó que Marcelo Ebrard, durante su etapa como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2021), dio continuidad a los proyectos impulsados por López Obrador al frente del gobierno capitalino (2000-2006).

“Si alguien ha dado continuidad a los procesos del Presidente fue precisamente Marcelo Ebrard, Marcelo continuó con los proyectos del Presidente, en aquel momento en la Jefatura de Gobierno, él ahondó en estos proyectos, en estos programas, en lo que era tan importante para la gente como Prepa Sí, programas de vivienda, el Seguro de desempleo”.