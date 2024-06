VIDEOS ¬ Tiroteo en tienda de combustibles en Arkansas deja 2 muertos y 8 heridos

FORDYCE, Arkansas, EU. (AP).— Dos personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una tienda de comestibles en el sur de Arkansas, indicó la policía.

La Policía Estatal de Arkansas señaló que el tiroteo se registró en la tienda de comestibles Mad Butcher en Fordyce y que el agresor resultó gravemente herido después de ser baleado por la policía. Un agente de las fuerzas del orden se encontraba entre los heridos de bala, pero no presentaba lesiones que pusieran en peligro su vida.

Fordyce es una ciudad de unos tres mil 200 habitantes situada a 104 kilómetros al sur de Little Rock. Un video publicado en las redes sociales mostraba al menos a una persona tendida en el aparcamiento, y en otro video se oían varios disparos.

Las imágenes de los reporteros de televisión mostraron a varias agencias locales y estatales acudiendo al lugar y al menos un helicóptero médico aterrizando en las inmediaciones.

La Gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo que había sido informada sobre el tiroteo.

I have been briefed on the tragic shooting in Fordyce, and I’m in constant contact with State Police at the scene. I am thankful to law enforcement and first responders for their quick and heroic action to save lives. My prayers are with the victims and all those impacted by this…

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) June 21, 2024