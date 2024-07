Oscar Piastri gana su primera carrera de F1 en Hungría; “Checo” Pérez termina séptimo

El Campeonato del Mundo regresará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, antes del parón veraniego de casi un mes hasta el Gran Premio de los Países Bajos.

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha conquistado su primera victoria en la Fórmula 1 después de imponerse este domingo en la carrera del Gran Premio de Hungría, decimotercera prueba del Mundial, marcada por la tensa lucha con su compañero Lando Norris, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han terminado sexto y undécimo, respectivamente.

La polémica en Hungaroring vino servida por radio, después de que McLaren realizase un extraño undercut con Norris sobre el oceánico, que había conseguido hacerse con el liderato nada más comenzar la carrera. A pesar de las peticiones del equipo, el británico se negó a dejarse pasar durante gran parte de la cita y sólo cedió a falta de dos vueltas para el final.

OSCAR PIASTRI IS A FORMULA 1 GRAND PRIX WINNER! 🇦🇺 HE'S DONE IT AT THE HUNGARORING 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/foIq7krsNs — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

El también británico Lewis Hamilton (Mercedes) completó el podio y el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó quinto después de irse a la hierba tras un toque con el heptacampeón del mundo en plena batalla por el tercer puesto.

Sainz, que el sábado fue cuarto en clasificación, sólo pudo ser sexto y Alonso, el año en el que se celebran los 20 años del primer podio de su carrera precisamente en el Gran Premio húngaro, sólo pudo ser undécimo después de salir séptimo.

La sorpresa en Hungaroring saltó nada más apagarse los semáforos. En la cabeza, Piastri, que partía en segunda posición, no dudó en atacar a su compañero de equipo y poleman del sábado, Norris, para ponerse primero en la curva 1; el británico cayó hasta la tercera plaza después de que Verstappen le superase al irse por la escapatoria, pero ascendió a la segunda cuando el neerlandés cumplió la sugerencia de su ingeniero, a regañadientes, de devolverle la posición.

Por detrás, Sainz descendió del cuarto al séptimo lugar y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) subió al quinto, y entre ellos se coló un Fernando Alonso -séptimo en parrilla- que ganó una plaza, aunque el madrileño le devolvió a la casilla de salida dos giros más tarde.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), por su parte, protagonizó un buen arranque para situarse cuarto. Mientras se sucedían las primeras paradas, Piastri imprimió velocidad a la carrera y comenzó a distanciarse del otro coche papaya, al que aventajaba en tres segundos en la vuelta 18, cuando el primero de los dos McLaren, el de Norris, entró en boxes. El ritmo de ambos era descomunal.

Hamilton y Verstappen, mientras, libraban su particular batalla por el tercer puesto, una lucha que tuvo primer cara a cara en la vuelta 35, en la que el holandés logró adelantarle, pero volvió a la cuarta posición después de bloquear en la curva 2.

En la vuelta 45, la sorpresa saltó cuando Norris entró antes que su compañero a cambiar neumáticos, y tres giros después fue Piastri el que lo hizo, sufriendo el undercut de su compañero de escudería. Por radio, McLaren decía a sus dos pilotos que restableciesen el orden a su “conveniencia”.

“Deberíamos haber parado en otro orden”, advirtió el británico cuando desde el garaje le pedían que ahorrase neumático, dejando caer que no cedería terreno sobre su compañero. “Nos quedan cinco vueltas. La manera de ganar un campeonato no es hacerlo tú solo, necesitas a tu equipo y vas a necesitar a Oscar”, le respondían. A sólo dos giros para el final, Norris cedió y se dejó adelantar por su compañero de equipo en la recta principal.

🏁 RACE CLASSIFICATION 🏁 How we finished in Hungary. McLaren's 1-2, Perez and Russell fighting back to the points and a retirement for Gasly#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mzf87ZsGQW — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Verstappen redujo daños superando a Leclerc en la vuelta 57 y trató de hacer lo mismo con Hamilton para subirse al podio; con DRS, lo intentó en la vuelta 62, pero el heptacampeón resistió, y sólo unos metros después, en la 63 y cuando ya lo había superado tras adelantar ambos a un doblado, se fue recto tras tocarse con él y acabó en la hierba. Tanto Hamilton como Leclerc pasaron por delante.

Mientras “Mad Max” seguía quejándose del incidente por radio y su ingeniero le indicaba que eran discusiones “de críos”, quedó a merced de Sainz en las últimas vueltas, aunque consiguió defenderse.

Tras las posiciones del podio, Leclerc, Verstappen, Sainz, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), el británico George Russell (Mercedes), el japonés Yuki Tsunoda (RB) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) completaron el Top 10, y Alonso fue undécimo.

