Políticos del mundo respetan decisión del Presidente de EU y agradecen su compromiso

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Líderes políticos de Estados Unidos y de todo el mundo han reaccionado este domingo a la decisión del Presidente Joe Biden de abandonar la carrera por su reelección.

Entre las diversas respuestas al anuncio del mandatario estadounidense, el primero en manifestar su postura a nivel internacional fue el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

I respect President Biden's decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.

I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024