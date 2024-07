Obama pide a demócratas “crear un proceso” para elegir a “un candidato sobresaliente”

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense Barack Obama ha destacado la carrera de Joe Biden tras su renuncia a la carrera presidencial, pero ha evitado apoyar a Kamala Harris como candidata, al tiempo que ha pedido al Partido Demócrata “crear un proceso” para elegir a “un candidato sobresaliente”.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024