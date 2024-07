Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen tras un ataque a los rebeldes hutíes

Por Josef Federman y Michael Wakin

Jerusalén, 21 de julio (AP).- El ejército israelí dijo haber interceptado un misil lanzado desde Yemen el domingo por la mañana, horas después de que aviones israelíes golpearan varios objetivos hutíes en el país de la península Arábiga.

Los bombardeos israelíes, que respondían a un ataque de dron letal en Tel Aviv, eran la primera respuesta conocida israelí a los reiterados ataques hutíes durante sus nueve meses de guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. El brote de violencia entre los lejanos enemigos ha amenazado con abrir un nuevo frente mientras Israel combate una serie de grupos aliados de Irán en toda la región.

El ejército israelí confirmó el sábado por la noche los ataques aéreos en la ciudad portuaria de Hodeida, un bastión hutí.

Los ataques aéreos realizados con aviones F-15 y F-35 fabricados por Estados Unidos respondían a cientos de ataques hutíes, afirmó el ejército.

Israel, junto con Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados occidentales con fuerzas en la región, ha interceptado casi todos los misiles y drones hutíes. Pero la madrugada del viernes, un dron hutí penetró las defensas antiaéreas y se estrelló en Tel Aviv, la capital comercial y cultural del país, y mató a una persona.

