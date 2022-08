Primer Ministro de Singapur derogará ley que castiga la homosexualidad con cárcel

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) – El Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció este domingo que derogará la ley 377A, que castiga con una pena de cárcel de hasta dos años la homosexualidad, aunque enmendará la Constitución para proteger el matrimonio entre el hombre y la mujer.

Lee precisó en un discurso a la nación, que las actitudes sociales hacia la comunidad LGTB han cambiado “considerablemente”, por lo que es oportuno despenalizar las relaciones entre hombres, contempladas en el Código penal como una “indecencia grave”.

PM Lee: However, as the law stands, the definition of marriage can be challenged on constitutional grounds in the courts. I don’t think that for SG, the courts are the right forum to decide such issues. These are fundamentally not legal, but political problems.#NDR2022 #NDRsg

— leehsienloong (@leehsienloong) August 21, 2022