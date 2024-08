López Obrador dice que se apoyó a 4T para regresar origen popular a la Constitución

El Presidente compartió una proyección de la integración de la Cámara de Diputados para la siguiente Legislatura, en la que Morena y sus aliados alcanzarían casi el 75 por ciento de las curules.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que la oposición y los empresarios “peguen un grito en el cielo” por la supuesta sobrerrepresentación Morena y sus aliados en el Congreso, cuando se ocuparon los mismos criterios que se aplicaron cuando ellos estuvieron al frente del Gobierno.

Desde Palacio Nacional, el mandatario respaldó al Instituto Nacional Electoral (INE), que pretende seguir la Constitución y no modificar la asignación de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, con lo que se rechazaría la petición de la oposición de interpretar la Carta Magna para evitar una sobrerrepresentación. El Presidente dijo que se debe de respetar el voto de la población, quien decidió darle su apoyo a la Cuarta Transformación (4T).

“Es algo trascendente porque implica un cambio profundo. Estamos ante un hecho histórico, importante. El pueblo de México decidió, la mayoría del pueblo de México que participó en elecciones democráticas decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación, y lo hizo pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución, para regresarle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático, entonces, no es cualquier cosa”, indicó.

El Presidente compartió una proyección de la integración de la Cámara de Diputados para la siguiente Legislatura, en la que Morena obtendría el 49.6 por ciento de las curules, el Partido del Trabajo el 10 por ciento, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 15 por ciento, por lo que sumaría la coalición el 74.6 por ciento; es decir, 373 diputadas y diputados, número mayor al mínimo de 334 para alcanzar la mayoría calificada.

“Esa Constitución que ellos hicieron a modo, ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales. Ese es el fondo del debate. En su desesperación llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales cuando así lo establece la Constitución, así lo establece la Ley, que por cierto, ellos reformaron, es la misma Constitución que ellos usaron cuando tenían la mayoría”, destacó.

AMLO (@lopezobrador_) dijo que es una "gran hipocresía" que la oposición ahora quiera pida interpretar la Constitución para evitar sobrerepresentación en el Congreso, cuando antes sí se permitía. pic.twitter.com/23ne2bU20o — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 21, 2024

“Yo les estoy llamando [a los empresarios] a que no apuesten a violar la Constitución, y que todos nos apeguemos a la legalidad, y que haya un auténtico Estado de Derecho, y que ya basta de estar simulando”, agregó.

“Se requiere para tener una auténtica democracia, una oposición inteligente, fuerte, honesta, que defienda principios. No queremos que todos los mexicanos pensemos de la misma manera, no puede haber pensamiento único. […] No nos adelantemos, pero es un buen tema a ver qué a resolver, qué formula van a utilizar”, finalizó.

Anoche, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer sus anteproyectos relativos a la asignación de diputaciones y senadurías bajo el concepto de representación proporcional, o plurinominales como se les denomina coloquialmente, correspondientes al periodo 2024-2027 en el caso de las diputaciones y 2024-2030 en el de las senadurías.

En un documento titulado “Anteproyectos de acuerdo para la asignación de Diputaciones y Senadurías por el principio de Representación Proporcional”, el INE detalló sus propuestas para la distribución de plurinominales por partido político con el objetivo de asegurar que exista una representación equitativa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Según lo estipulado por el Instituto en sus anteproyectos, Morena sería el partido político con mayor número de plurinominales en ambos casos, al obtener 75 diputaciones de 200 disponibles y 14 senadurías de las 32 que se destinan a la representación proporcional.

De forma detallada, la asignación de diputaciones por representación proporcional quedaría distribuida del siguiente modo:

–Morena: 75 diputaciones.

–Partido Acción Nacional (PAN): 40 diputaciones.

–Partido Revolucionario Institucional (PRI): 26 diputaciones.

–Movimiento Ciudadano (MC): 26 diputaciones.

–Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 20 diputaciones.

–Partido del Trabajo (PT): 13 diputaciones.

–Total: 200 diputaciones

#ConferenciaPresidente | Miércoles 21 de agosto de 2024 https://t.co/iQVzHqFlEP — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 21, 2024

Por su parte, la asignación de senadurías estaría conformada así:

–Morena: 14 senadurías.

–PAN: seis senadurías.

–PRI: cuatro senadurías.

–MC: tres senadurías.

–PVEM: tres senadurías.

–PT: dos senadurías.

–Total: 32 senadurías

📖 El @INEMexico tiene como obligación ceñirse al texto constitucional, las leyes electorales y acuerdos celebrados por el Instituto para la asignación de los cargos de #RepresentaciónProporcional. Aclara el Consejero Electoral @Uuckib👇🏼 pic.twitter.com/iagZ68XLD9 — @INEMexico (@INEMexico) August 21, 2024

El órgano electoral informó que ambos anteproyectos “serán discutidos y, en su caso aprobados” el miércoles en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para posteriormente ser remitidos al Consejo General del INE para su discusión durante una sesión que se realizará el viernes 23 de agosto.

ASIGNACIÓN DE PLURIS SE REALIZARÁ SIN PRESIONES, ASEGURA CONSEJERO

En un documento aparte, el Consejero Electoral del INE y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que el Instituto tiene “la responsabilidad de desarrollar las fórmulas legales necesarias para la asignación” de las diputaciones y senadurías plurinominales, cuidando que se asegure la aplicación rigurosa de la Ley.

👉🏼 Da clic aquí para conocer los anteproyectos de acuerdo que serán discutidos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para la asignación de Diputaciones y Senadurías por el principio de #RepresentaciónProporcional 📄https://t.co/fBQ5Rd8ZUd — @INEMexico (@INEMexico) August 21, 2024

De acuerdo con el comunicado, Espadas Ancona indicó que el proceso de asignación se llevará a cabo sin presiones externas. Esto, a raíz de especulaciones y debates que han surgido en torno al tema pues, aunque subrayó la importancia de que estos procesos sean parte de la discusión pública, afirmó que ello no influirá en su decisión.

“Entiendo las distintas opiniones, pero mi voto se guía por consideraciones técnicas y jurídicas”, mencionó el Consejero del INE.

Respecto al proyecto que será discutido durante la Sesión del Consejo General del INE que tendrá lugar el viernes 23 de agosto, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos explicó que éste “realiza un recuento de los resultados electorales definitivos y procede a aplicar el mandato legal y constitucional correspondiente”.

Por último, Uuc-kib Espadas Ancona reafirmó que es esencial apegarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en especial en lo referido al ocho por ciento que se establece como límite de sobrerrepresentación para los partidos políticos.