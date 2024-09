CLOSE UP ¬ El caso de los 43 exhibe al Ejército, rostro agrio del Estado mexicano

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Hay al menos dos principales versiones en torno al papel de algunos militares en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero, hace diez años, un caso en el que están involucradas autoridades y que no ha esclarecido la cuestión principal: ¿dónde están los jóvenes estudiantes?

Los padres y madres, con base en la detección del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirman que las Fuerzas Armadas no han entregado “800 folios” de archivos militares sobre el caso Ayotzinapa. Pero la Secretaría de la Defensa (Sedena) sostiene que no tiene esos faltantes, a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador añade que se busca dañar el prestigio de la institución en vez de mirar hacia lo que llama “el pacto del silencio” entre los sospechosos, entre ellos, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto jefe narcotraficante que estaría relacionado con la desaparición, y el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de manipular evidencia y hoy prófugo en Israel.

“La sociedad, los padres, no pueden quedarse con la versión del Ejército de que ellos no salieron esa noche, que no sabían qué había pasado y que escucharon balazos y que por esa razón fueron a ver qué pasaba (en el hospital Cristina); esa versión es inverosímil. Entonces, no están hablando con la verdad sobre lo que pasó esa noche (del 26 de septiembre de 2014), sobre su intervención, no están siendo transparentes con la entrega de los archivos que ellos manejan y también con la filtración que tiene sistemática en la Normal (Raúl Isidro Burgos)”, dijo Abel Barrera, director del centro Tlachinollan de la montaña de Guerrero, una de las organizaciones civiles que han acompañado a los familiares durante esta década.