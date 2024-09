¿Quiere saber qué #%&!! ingieren niñas y niños?

Aditivos cosméticos, es decir, químicos derivados principalmente del petróleo, conforman cócteles para darles color, olor y sabor artificial a los comestibles que consumen niñas y niños desde muy temprana edad y desde las primeras horas del día. Los productos con mayor cantidad de aditivos cosméticos son los dirigidos a la infancia, y se les llaman aditivos cosméticos porque adornan artificialmente un producto, dándole color, sabor, textura y olor que no son naturales; se usan para atraer los sentidos.

Y no se trata de productos de consumo esporádico, sino de productos de consumo diario, día tras día. Tomemos un ejemplo entre cientos: hagamos una radiografía de un “cereal” de caja altamente consumido en México, que contiene aditivos cosméticos prohibidos en varias naciones. Un cereal de una gran multinacional. Es decir, nuestras niñas y niños consumen comestibles (no es justo llamarlos alimentos) que contienen aditivos que han sido prohibidos en varias naciones por sus riesgos para la salud, especialmente el riesgo de cáncer. Y no se trata de un solo aditivo, sino de un conjunto de aditivos, un cóctel de químicos contenidos en un solo producto, publicitado a niñas y niños para ser consumido en el desayuno y la cena.

En el caso de los cereales de caja, no hay que olvidar que están dirigidos a reemplazar verdaderos cereales integrales y realmente saludables como la avena, el amaranto y la cebada, y que estos cereales de caja suelen ser mucho más caros. Sustituyen un alimento saludable por un ultraprocesado con riesgos para la salud e, incluso, más caro que el saludable. La publicidad y su alta cantidad de endulzantes, colorantes y saborizantes, diseñados para atraer a niñas y niños, provocan la demanda del producto, lo que puede convertirse en “fastidio por el producto”. Es decir, la publicidad, junto con la alta cosmetología para atraer a niños y niñas con altos contenidos de endulzantes, está dirigida a provocar el “Nag Factor”, el llamado “Factor Fastidio”, en el que la niña o el niño fastidian a sus padres o tutores para que les compren el producto. Y ha sido muy bien evaluado que la publicidad que provoca el fastidio es muy efectiva para aumentar las ventas del producto.

Nuestro ejemplo es Froot Loops de Kellogg’s, que incluso se anuncia como “nuevos aros azules”, los cuales han sido elaborados con un colorante prohibido en varias naciones.

ROJO 40 (ROJO ALLURA) Prohibido en algunos países de la Unión Europea como: Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Austria y Noruega. Se ha encontrado que tiene un impacto negativo neurológico en los niños generando hiperactividad y déficit de atención. 1 Puede causar mayor liberación de histamina empeorando síntomas de asma y provocando reacciones alérgicas (eczema, urticaria), insomnio y aún más al ser combinado con otros colorantes sintéticos.2

ROJO N°3 (ERITROSINA B) Prohibido como aditivo alimentario en toda la Unión Europea desde 2010, Japón, China, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda Demostró en estudios provocar proteínas séricas unidas a yodo después de su ingesta, como mayor secreción de acetilcolina en animales (humanos y ranas). En ratas ha provocado alteraciones de la tiroides y tumores. Además, estudios en vivo han demostrado que es genotóxico y pueden desencadenar mutaciones y/o cáncer. Está clasificado como un cancerígeno animal, sin embargo, aún se permite su uso.

AZUL 1 (AZUL BRILLANTE). Prohibido en China, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Australia y Noruega6 . En estudios in vitro se ha encontrado un potencial neurotóxico pudiendo provocar daños en la barrera hematoencefélica en fetos y bebés menores de 6 meses. En relación a sus efectos a largo plazo, se ha sugerido que podría ser potencialmente cancerígeno. 3,4,5

Para lograr el nuevo aro azul, Kellogs aumentó la cantidad de colorantes, agregando dos compuestos más derivados del petróleo: amarillo 6 y amarillo 5.

AMARILLO 6 (AMARILLO CREPÚSCULO/OCASO). Prohibido en Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Austria y Noruega. Sus efectos más comunes son reacciones de hipersensibilidad, posible reacción cn otros colorantes provocando daño a órganos, cáncer, defectos de nacimiento, hiperactividad y problemas de comportamiento en niños. 3,4,5

AMARILLO 5-TARTRAZINA Prohibido en Reino Unido,y Noruega. Se ha relacionado con fatiga, ansiedad, visión borrosa y migraña. Su consumo frecuente se ha asociado con cambios en el estado de ánimo, hiperactividad (sobre todo en niños), ansiedad, problemas de sueño, alergias (rinitis o picazón cutánea). Al ser metabolizada mayoritariamente a nivel intestinal puede provocar daño en la microbiota intestinal. 3,4,5

Todos estos colorantes no son utilizados por la empresa Kellogg’s ni por otras empresas en las naciones donde están prohibidos. Las empresas argumentan que los utilizan en México y otros países porque están permitidos, y que no están violando la ley. Sin embargo, lo que no dicen es que ellas bloquean cualquier intento de prohibir estos aditivos a través de su enorme poder de cabildeo, ya sea directamente o a través de sus poderosas asociaciones empresariales, que en nuestro país han tenido un enorme poder, a excepción de los primeros años de esta administración. Veremos qué es lo que viene.

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

