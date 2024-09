Trump rechaza segundo debate presidencial contra Harris; “es demasiado tarde”, dice

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 21 de septiembre (LaOpinión).– Aunque Kamala Harris aceptó una invitación para debatir a través la señal de la cadena de televisión CNN, Donald Trump descartó hacerlo, pues sostiene que ya es demasiado tarde para hacerlo.

Mediante un comunicado de prensa emitido por la campaña de la Vicepresidenta en funciones, se anunció que estaba dispuesta a aceptar una invitación surgida por CNN para sostener un segundo debate.

“El pueblo estadounidense merece otra oportunidad de ver debatir a la Vicepresidenta Kamala Harris y a Donald Trump antes de votar. Sería un hecho sin precedentes en la historia moderna que sólo hubiera un debate en las elecciones generales.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.

La Vicepresidenta Harris está preparada para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump, y ha aceptado la invitación de la CNN a un debate el 23 de octubre. Donald Trump no debería tener ningún problema en aceptar este debate“, escribió Jen O’Malley Dillon, directora de la campaña de Kamala Harris, candidata presidencial demócrata.

Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos echó la propuesta por la borda durante un acto de campaña efectuado en Wilmington, Carolina del Norte.

“Ella ya participó en un debate, yo en dos. Es demasiado tarde para participar en otro. Me encantaría hacerlo, en muchos sentidos, pero es demasiado tarde. El voto ya está emitido”, expresó.

Donald, I do hope you'll reconsider meeting me on the debate stage.

Because, as the saying goes, if you’ve got something to say, say it to my face. pic.twitter.com/fkL9ZYOY3X

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 30, 2024