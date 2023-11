Más de 10 mil civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania: ONU

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS).- La misión de Naciones Unidas para Ucrania ha anunciado este martes que más de 10 mil civiles han muerto, incluyendo 560 menores, por la invasión rusa del país, lo que marca un “hito sombrío” para una guerra que entra ya en su vigésimo primer mes.

“La guerra de la Federación Rusa contra Ucrania […] corre el riesgo de convertirse en un conflicto prolongado, cuyo coste humano es muy difícil de comprender”, ha sentenciado en un comunicado la responsable de la misión, Danielle Bell.

Danielle Bell, head of @UNHumanRightsUA: “10,000 civilian deaths is a grim milestone for #Ukraine”. “Russia's war against Ukraine, now entering into its 21st month, risks evolving into a protracted conflict.”

👉https://t.co/kPBila3xi5 pic.twitter.com/6pXRJYPlE5

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) November 21, 2023