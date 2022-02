Colectivos reclaman a Alfaro por entorpecer búsqueda de desaparecidos en Jalisco

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Los colectivos Jóvenes Buscadores de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora reclamaron al Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, que obstaculizaron su trabajo de búsqueda de desaparecidos en Tlajomulco, además de que elementos de la Fiscalía local tomaron fotografías de quienes acudieron a trabajar.

“No ayudas, @EnriqueAlfaroR, pero cómo estorbas. ¿Qué temes que encontremos? Tú no eres Jalisco ni Jalisco es tuyo. Siempre que los colectivos hermanos no pidan ayuda, allí estaremos con picos, palas y hasta uñas si es necesario para encontrar a los desaparecidos”, acusaron las madres de desaparecidos por medio de Twitter.

No ayudas @EnriqueAlfaroR pero cómo estorbas. ¿Qué temes que encontremos? Tú no eres Jalisco ni Jalisco es tuyo. Siempre que los colectivos hermanos no pidan ayuda, allí estaremos con picos palas y hasta uñas si es necesario para encontrar a los desaparecidos. @BuscadoresSon https://t.co/wKsu5OJo3y

— Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) February 23, 2022