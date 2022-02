¿Para cuándo un desplegado de apoyo a desaparecidos?, piden en Sonora a Gobernador

El Gobernador sonorense había publicado un tuit mencionando el desplegado que firmó junto a otros ejecutivos estatales morenistas en apoyo a AMLO, situación que fue criticada por colectivos de búsquedas de desaparecidos, quienes cuestionaron la falta de atención de Durazo en este tema.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reclamó al Gobernador Alfonso Durazo Montaño la indiferencia hacia las víctimas de desaparición en el estado, de quienes ni si quiera en un desplegado se acuerda.

“¿Y para cuándo un desplegado repudiándole la violencia al CO que usted ya conocía desde mucho antes y una consigna de combate? ¿Para cuando un desplegado de aliento para quienes buscamos a los desaparecidos?”, respondió el colectivo al Gobernador, quien se refirió al desplegado que publicaron los mandatarios del partido Morena en apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar.

¿Y para cuando un desplegado repudiándole la violencia al CO que usted ya conocía desde mucho antes y una consigna de combate? ¿Para cuando un desplegado de aliento para quienes buscamos a los desaparecidos? — Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) February 19, 2022

“En acatamiento a la resolución de la autoridad electoral retiré el mensaje desplegado que suscribimos los gobernadores de la 4T en el país. En dicho contenido no hay nada que viole disposición alguna del proceso de Revocación de Mandato”, escribió Durazo en un tuit que fue respondido por el colectivo.

El pasado 16 de febrero, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio un plazo de tres horas para que los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México, retiraran el desplegado por considerarlo “propaganda prohibida” en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.

Para Durazo y los demás gobernadores de Morena, el desplegado no viola le Ley y por ello han emitido declaraciones en sus redes sociales sobre la resolución del INE. No obstante, este apoyo político al Presidente enojó a las víctimas de desaparición en Sonora, pues desde que el Gobernador tomó posesión del cargo no se han registrado avances en el tema.

Incluso, el pasado 5 de febrero el colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó un “campo de exterminio” en el municipio de Santa Ana, donde estimaron habría más de 50 personas calcinadas. Además se encontraron bolsas con cuerpos en estado de putrefacción que aún pueden ser identificados por familiares de desaparecidos.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo, dijo a SinEmbargo que recibieron una llamada anónima donde les reportaron de unos “hornos que eran utilizados por los cárteles para incinerar personas”.

“Por medio de una llamada anónima nos enviaron la ubicación exacta de la fosa y nosotros estimamos que habían 50 cuerpos ahí, además mis compañeras encontraron unas bolsas, pero ya con cuerpos no calcinados, sino en putrefacción y esperemos en Dios que a esas personas pronto las puedan reconocer, creemos que hay muchos más cuerpos por la extension del terreno, es una parcela muy grande”, detalló sobre el hallazgo.

Antes de llegar al lugar del hallazgo, Cecilia contó que en el camino recibieron amenazas de que no avanzaran, luego les arrojaron unas púas metálicas para evitar que rastrearan por el lugar sin que ninguna autoridad las auxiliara.México tiene más de 95 mil desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93 mil de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el Gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.

El Gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52 mil esperan identificación.

En el estado de Sonora, la disputa por el control entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Caborca (del sobrino de Rafael “Caro” Quintero) y el Cártel de Sinaloa, a través de la facción “Los Salazar”, ha generado violencia y cientos de desapariciones.