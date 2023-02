La acusación en EU contra García Luna debe sacudir también a México, dice abogado

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– El abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró este martes que luego del veredicto en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes fueran sus dos jefes en sus respectivos sexenios, también deben ser investigados.

“Hay muchos nombres que tienen que ser investigados y que la acusación que se dictó no quede solamente en el aire en Estados Unidos, debe sacudir a nuestro país y nos debe dar vergüenza que aquí no pudimos hacer absolutamente nada”, añadió.

Para Ortega Sánchez, la Fiscalía General de la República (FGR) debe “por dignidad” investigar “si hubo algo más de la relación de Calderón con García Luna”.

“Es evidente que lo protegió durante los seis años de su mandato, a pesar de que muchas personas les dijeron, lo reconozca o no, en publico, se le dijo públicamente, se dijo que García Luna estaba vinculado con el crimen organizado, tuvo que ser investigado y como no se hizo, se debe investigar, que nos diga por qué en aquella época no se hizo y por que García Luna permaneció seis años como Secretario de Seguridad Pública y seis años como titular de la AFI”.