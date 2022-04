Canciller de Rusia afirma que negociaciones de paz con Ucrania “se han estancado”

Serguéi Lavrov respondió que Rusia no tolerará ningún ultimátum luego de la declaración de Volodímir Zelenski acerca de que la aniquilación de las tropas ucranianas que permanecen bloqueadas en la acería Azovstal de Mariúpol.

Moscú, 22 de abril (EFE).- El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que las negociaciones con Ucrania “se han estancado” y que Kiev no responde a la última propuesta que Moscú le hizo llegar hace cinco días.

“Actualmente [las negociaciones] se han estancado, porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos, elaborada tomando en cuenta los comentarios que ellos formularon, sigue sin respuesta”, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo kazajo, Mujtar Tileuberdi.

Agregó que cuando al Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le preguntaron su opinión sobre la propuesta rusa dijo que no la había recibido.

“No soy quién para juzgar hasta qué punto él (Zelenski) está informado de la situación, pero esto caracteriza dónde se encuentra el proceso llamado [negociaciones]”, comentó el jefe de la diplomacia rusa.

Lavrov eludió responder a una pregunta sobre si consideraba la posibilidad de que las negociaciones ruso-ucranianas pudieran celebrarse en territorio de Kazajistán.

“Yo no habló de la sede, sino de la actitud de Ucrania hacia estas negociaciones. Me es raro oír cada día las declaraciones de diversos representantes ucranianos, incluidos el presidente y su asesores, que hacen pensar que no necesitan negociar, que simplemente se han resignado a su suerte”, dijo.

Preguntado por la declaración de Zelenski acerca de que la aniquilación de las tropas ucranianas que permanecen bloqueadas en la acería Azovstal de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, supondría el fin de las negociaciones con Rusia, Lavrov contestó: “Nosotros no toleramos ningún ultimátum”.

PAÍSES SE REUNIRÁN PARA HABLAR SOBRE LA GUERRA

Estados Unidos y, al menos, otros 20 países se reunirán el próximo martes en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania) para analizar las necesidades en materia de defensa que tiene Ucrania ahora y que tendrá a largo plazo, dijo este viernes el Portavoz del Pentágono, John Kirby.

EU impulsa este encuentro al que en nombre de la Administración de Joe Biden acudirá el Secretario de Defensa de EU, Lloyd Austin, y para el que ya han confirmado su asistencia 20 naciones, aunque se espera que sean más.

Según Kirby, el Departamento de Defensa de EU ha invitado a 40 países y está a la espera de más confirmaciones.

Algunas de esas naciones pertenecen a la OTAN y otras no, pero la reunión no se celebrará bajo el paraguas de la Alianza Atlántica porque se ha decidido que esa organización no dé ayuda militar a Ucrania aunque sí lo estén haciendo sus miembros individualmente, detalló Kirby.

La agenda del encuentro de la semana próxima incluirá, entre otras cosas, un intercambio de información sobre la situación de la ofensiva rusa en el este de Ucrania.

Además, hablarán sobre cómo se pueden modernizar las Fuerzas Armadas de Ucrania para que puedan hacer frente a cualquier desafío.

Estados Unidos y otra treintena de naciones han enviado ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

La guerra ha dejado miles de muertos y seis millones de refugiados, según Naciones Unidas.