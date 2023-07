VIDEO: Orangután nace en zoológico de Blackpool; desencadenaría impulso a su especie

LONDRES, 23 Jul. (DPA/EP) – Un bebé orangután “muy especial”, cuyo nacimiento podría impulsar una nueva generación de especies en peligro crítico de extinción, ha sido exhibido por su orgullosa madre en Inglaterra.

Este sábado, su madre, Jingga, de 13 años, ha emocionado a los visitantes de la atracción turística en el condado de Lancashire sosteniéndolo hacia las ventanas con los brazos extendidos y la cabeza inclinada.

🦧🎉 Congratulations to @BlackpoolZoo for the birth of their first Bornean Orangutan for 20 years!

Check out this precious moment between mum Jingga and her newborn son 🔽

Read more: https://t.co/zYqY7Gfx20

🎥 #BlackpoolZoo pic.twitter.com/LoMXjcgYDv

— BIAZA (@BIAZA) June 30, 2023