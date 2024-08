Alumna es herida en intento de robo en baños de la Facultad de Economía de la UNAM

La agresión sucedió el lunes en el tercer piso del edificio “A”, durante el turno Vespertino. La Facultad de Economía señaló que ya realizó una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Una estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue agredida la tarde del lunes en los baños de la institución con un cúter. El responsable le quitó sus pertenencias y pudo escapar del sitio. Las autoridades universitarias ya presentaron denuncias por los hechos.

“Nuestra compañera se encuentra estable y en su casa, luego de ser atendida por personal médico de la lesión que sufrió en la mano. Se ofreció a los familiares acompañamiento jurídico para que procedieran legalmente”, informó la Facultad de Economía en un comunicado.

“Desde la tarde de ayer, la Comisión Local de Seguridad se encuentra en sesión permanente, brindando atención a la comunidad, supervisando los protocolos de seguridad y colaborando un plan para reforzar las condiciones de protección a la comunidad”, agregó la institución educativa.

Los alumnos en la UNAM no están seguros Una estudiante fue asaltada en los baños de la Facultad de Economía y fue herida con un arma punzocortante. Pese a que gritó, el sujeto logró escapar con sus pertenencias. pic.twitter.com/K90ZWC0ySO — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 21, 2024

Asimismo, la propia Facultad de Economía indicó que ya realizó una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable por la agresión cometida.

“Como comunidad nos sentimos muy consternados por esta situación, reprobamos enérgicamente estos indignantes hechos que serán investigados no sólo para castigar al responsable de esta agresión, sino también para evitar que se repita”.

ALUMNAS PIDEN SEGURIDAD

Ante la agresión, las estudiantes de la casa de estudios pidieron a las autoridades que no dejen pasar el incidente y refuercen la seguridad de la Facultad de Economía. “Esto no fue un suceso de menor importancia, ya que se atentó contra la vida de una compañera en pleno horario de cambio de clases. En una hora concurrida. Pedimos que la autoridad esto no se quede como si nada, que nos den soluciones de esto que nos viene aquejando a toda la comunidad y a sus alumnas”, exigieron en un comunicado estudiantes de la Facultad.

“Queremos exigir que se tomen en cuenta el hecho que se ha pedido desde hace varios semestres: la seguridad de los baños de mujeres, pero también en todos los baños en general; botones de pánico funcionales en cada baño y vigilancia”, agregaron.

Sin embargo, las alumnas recalcaron que los botones de pánico no son una solución eficaz, pero que se necesitan junto con mayor seguridad en todos los horarios y no solo en los horarios concurridos.

“No es justo que algo tan grave como esta agresión tenga que ocurrir para que se haga ya caso de cosas que hemos pedido desde hace tiempo, exigimos que se nos escuche de una vez. Y una vez más, se le pide a la autoridad en curso garantizar a las mujeres de la Facultad de Economía una vida académica libre de violencias”, finalizaron.