BITS | NBA 2K25, el rey de los simuladores de deportes está de regreso

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Para nadie debería ser una sorpresa que al hablar del videojuego líder de básquetbol, el único nombre que sobresalga sea el de NBA 2K, y es que, desde hace años la competencia en este sector dejó de existir, convirtiéndose en el único juego que representa la experiencia completa de la NBA. A pesar de que ha tenido altas y bajas con el paso de los años, en las últimas 3 entregas el juego ha logrado mantener un paso firme en los aspectos más esenciales del juego, desde el gráfico que lleva varios años dominando, hasta la introducción de nuevos modos de juego y sobre todo, las mejoras al gameplay y a los modos más importantes del ecosistema NBA 2K, MyNBA y MyGyM.

Bien dicen que “si algo funciona bien, no le muevas” y claro, seguramente existirá una gran base de seguidores que año con año esperan un juego completamente nuevo comparado con el del año anterior y, hasta cierto punto, puede ser válido, sin embargo, lo más común es tener estas pequeñas actualizaciones que mejoran la calidad del juego gracias a mucha retroalimentación que viene de su antecesor y en esta ocasión, no ha sido diferente.

ProPLAY ha sido mejorado y es que esta nueva tecnología de movimiento en animaciones mucho más apegadas a la realidad que se introdujo el año pasado, ha añadido más de mil animaciones nuevas en los jugadores lo cual nos brinda movimientos mucho más precisos, que van desde los tiros de 3 puntos, step backs, fados y muchas otras formas de tiro muy características de muchos jugadores en la NBA. Además, está la adición del “dribble engine”, el que posiblemente sea el cambio más prometedor en la franquicia y es que, especialmente este año, 2K se ha dedicado a capturar los movimientos de “regatear” de varias estrellas de la NBA, para poder recrear movimientos mucho más auténticos y precisos, haciendo de este pequeño cambio un gran paso que gradualmente veremos mejorando entrega tras entrega.

Por otro lado, una de las mejores adiciones de los últimos años es NBA 2K Eras, en el cual podemos revivir los mejores años que ha vivido la NBA a través de los años con diferentes leyendas del básquetbol, como Magic vs Bird, Jordan, Kobe, LeBron, además de poder disfrutar la era moderna a como se vive el día de hoy, este año contamos con la adición de la era de Steph Curry, simplemente, el mejor tirador de la historia y que llega a compartir el telón con grandes estrellas.

Seguimos contando con los mismos modos de juego a los que ya estamos acostumbrados, MyNBA, MyCarrer, MyPlayer, MyGM los cuales también han sufrido pequeñas mejoras que nos brindan una mejor experiencia para cada uno de estos modos. Ya sea MyGM que nos da toda la experiencia de manejar una franquicia de la NBA para llevarla al éxito o MyPlayer donde podrás crear tu jugador para intentar ser el mejor de todos los tiempos, donde también se han establecido rankings de dinastías para que tu jugador y los 2 jugadores más emblemáticos del equipo que hayas seleccionado puedan compararse y perseguir los récords de grandes dinastías de la NBA como los Chicago Bulls de Jordan o los Lakers de Magic, entre otros.

Por otro lado, el aspecto social en línea también ha sufrido pequeños cambios y es que “The City” esta pequeña ciudad virtual que conocemos ha introducido nuevos parques donde podremos jugar contra otros jugadores del mundo, con opciones de 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 y 5 vs 5, creando una experiencia mucho más competitiva y mejorando las actividades que tenemos en este espacio, donde además contamos con tiendas virtuales de las mejores marcas deportivas y de street wear para vestir a nuestro personaje.

A nivel gráfico, realmente no hay mucho que decir, el juego sigue luciendo espectacular y la cantidad de detalles que tienen los jugadores, los escenarios, cada estadio y sus efectos, son casi una copia exacta de lo que es la experiencia NBA y no podríamos pedir más.

NBA 2K25 continúa su paso firme con mejoras sustanciales en todos sus apartados, manteniendo el reinado del mejor simulador de deportes que existe hoy en día.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez