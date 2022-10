Dietrich Mateschitz, empresario y dueño de la escudería Red Bull, muere a los 78 años

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 22 de octubre (ASMéxico).- Dietrich Mateschitz, empresario austriaco y máximo accionista de Red Bull, ha muerto a los 78 años, según se ha confirmado este sábado. Su faceta como hombre de negocios está directamente ligada al deporte desde que introdujo a célebre la bebida energética en el mundo de los patrocinios a través de atletas, equipos o incluso organizando competiciones. Entre los casos de mayor éxito se destaca la escudería de Fórmula 1, con cuatro títulos de constructores y cinco de pilotos entre 2010 y 2021; además de varios equipos de futbol en Alemania y Austria como RB Leipzig o RB Salzburgo.

Nacido el 20 de mayo de 1944 y de origen austriaco y esloveno, se graduó en marketing en 1972. Fundó Red Bull en 1984 después de conocer, en uno de sus viajes al sur de Asia, la bebida que había ideado el empresario tailandés Chaleo Yoovidhya. Pero más allá del producto, potenció la imagen de la marca a través de diversos patrocinios e inversiones en deporte en general, y la F1 en particular, y reinventó la manera de promocionar un producto a través del deporte.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz

The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022