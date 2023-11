VIDEOS: Explosión de un vehículo deja 2 muertos en el cruce fronterizo de EU y Canadá

Por Carolyn Thompson

NIAGARA FALLS, Nueva York, Estados Unidos, 22 de noviembre (AP).— Dos personas fueron halladas muertas dentro de un vehículo que explotó en el lado estadounidense de un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá cerca de Niagara Falls el miércoles, informó a The Associated Press un funcionario de seguridad.

El funcionario habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar públicamente del tema.

El suceso obligó a cerrar cuatro cruces fronterizos en el área.

Whenever something happens like the car exploding on Rainbow Bridge in Niagara Falls/suspected terrorist attack,

I can’t help but wonder what they want to turn our attention away from.

Head on swivel. pic.twitter.com/y0fEX2S38V

— suzy (@Suzy_1776) November 22, 2023